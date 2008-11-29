Характеристики смартфона Huawei Ascend Mate

Одним из самых необычных смартфонов по праву можно назвать Huawei Ascend Mate. Он имеет экран 6.1 дюйма, что нетипично для его одноклассников. Если вас заинтересовала эта модель, то читайте далее. В этой статье будут рассмотрены технические характеристики смартфонов Huawei Ascend Mate. И первое с чего стоит начать, так это с неординарного внешнего вида, а подробный обзор вы найдете по ссылке https://naobzorah.ru/mobile.

Внешний вид

Модель обладает внушающими размерами. Огромный дисплей, выдержанный дизайн. Материалы сборки качественные, телефон не разлетится от случайного падения. Корпус имеет покрытие Soft Touch. Но кроме этого ничего особенного нет. Клавиши управления отсутствуют на нижней панели, так как размещены на экране.

Корпус не разбирается, что может в некоторых случаях сыграть злую шутку. Разъём под microUSB находится с левого торца, а кнопки регулировки звука и отключения питания с правого. Это довольно удобно для всех и не зависит от руки, в которой держат смартфон. Его вес всего 198 грамм.

Дисплей

Huawei Ascend Mate может похвастаться в этом плане перед любыми одноклассниками. Самая большая диагональ. Разрешение экрана составляет 1280x720. При этом плотность пикселей высокая и они незаметны. Смартфон также обладает ещё одной особенностью экрана – поддержка нажатий в перчатках.

Далеко не каждая модель, даже более поздних выпусков от других компаний поддерживает эту функцию. Хотя по-своему очень полезна, особенно с нашим холодным климатом. На солнце, кстати, отлично видно изображение при высокой настройке яркости.

Производительность

После дисплея стоит рассмотреть технические характеристики, которые выделяют смартфон только с положительной стороны. Китайские инженеры постарались и сделали мощную «начинку» за небольшие деньги. В тестах производительности показатели занимают верхние места. Но всё же не достают до флагманов индустрии. Huawei Ascend Mate оснащён четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 1.5 гигагерц. Оперативной памяти 2 гигабайта.

Этого вполне хватает на безупречную работу смартфона. Просмотр видео в HD качестве, сёрфинг в интернете, соцсетях, прослушивание музыки идёт отлично. Но в играх огромной производительности замечено не было. Плохо оптимизированные вообще постоянно подтормаживали и показатель кадров в секунду не превышал отметку 20. Поэтому любителям поиграть это не понравится.

Аккумулятор

Huawei Ascend Mate, несмотря на достаточно большой объём аккумулятора в 4050 мАч, длительной работой похвастаться не может. Это его слабая сторона. При активном использовании может выдержать максимум 3 часа. В режиме ожидания до 200 часов. Связано это с плохой оптимизацией работы мощного железа, которое неэффективно тратит заряд на процессы, не требующие всей мощности. Исправить это можно прошивкой.

Выводы

Huawei Ascend Mate получился оригинальным и достойным своих более крупных конкурентов. Учитывая, что это бюджетная модель, обладает мощными техническими характеристиками. Выделяется из толпы своим ярким, гигантским экраном. Но при этом объёмный аккумулятор не держит заряд на должном уровне. Если брать его не для игр, то это отличный вариант.