Двері альянсу відкриті для України і Грузії

Йенс Столтенберг розповів про ті умови, виконавши які, Україна і Грузія зможуть забезпечити собі членство в рядах Північноатлантичного альянсу.

Політологи відзначають, що Україна і Грузія за своїм «політичним завзяттям» перевершують більшість країн, що прагнуть вступити до лав держав-членів Північноатлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, коментуючи можливість вступу України і Грузії в організацію, заявив, що її двері для них відкриті.

Однак, за його словами, перед цим необхідно виконати ряд умов, серед яких посилення демократії, запекла боротьба з корупцією і модернізація оборонних інститутів. Столтенберг підкреслив, що альянс допомагає двом цим державам з впровадженням реформ, покликаних вирішити існуючі проблеми.

Генсек НАТО також підкреслив, що альянс в дійсності є дуже «відкритою» організацією, в яку можуть вступити практично всі бажаючі.

Безумовно, для цього необхідно виконати безліч умов, однак підтвердженням вищезгаданого факту є статистика, згідно з якою з моменту закінчення холодної війни кількість держав-членів альянсу збільшилася вдвічі.

Політологи вважають, що Україна зробила практично все для того, щоб стати частиною НАТО, але «ціна», яку заплатили громадяни цієї країни, не відповідає кінцевим результатом. Підкреслимо, що багато українців не поділяють непомірного бажання керівництва країни приєднатися до альянсу.