Американці вже поставляють в Україну летальну зброю

Збройна фірма з США постачає модернізовані радянські РПГ-7 української армії з 2016 року.

Приватна американська компанія AirTronic USA продає Україні свої ручні протитанкові гранатомети PSRL-1 вже два роки. Про це розповів президент компанії Річард Вандівер в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, контракт компанії з українським урядом чисто комерційний і не має відношення до військової допомоги США Україні. AirTronic USA робить свої гранатомети на основі старого радянського РПГ-7. В американській версії зброю модернізовано різними накладками, більш зручною ручкою, прицілом, вона легше і надійніша. Але, по-суті, це все той же РПГ-7, який в армії називали "шайтан труба".

- Очевидно, PSRL - це система летальної зброї. Але це оборонна летальна зброю. Це не якісь серйозні ракетні установки, адже дальність попадання - 1000 метрів. Поки ці системи озброєнь будуть залишатися на українській частині території, це не наступальна зброя. Але якщо наступальні війська почнуть перетинати кордон, тоді, я думаю, українські збройні сили могли б використовувати наші системи, щоб зупинити наступ, - сказав Вандівер.

Вандівер також розповів, що перші контакти з "Укроборонпромом", який не тільки виробляє, а й закуповує зброю для армії, відбулися ще в 2015 році. Компанії "звело" посольство України в США. Щоб отримати державний дозвіл на поставки в Україну, довелося дуже постаратися.

Ці системи не суперечать угодам Мінська-2. Тим не менш, ми все одно повинні були пройти ряд бюрократичних і політичних перешкод, щоб отримати нашу експортну ліцензію. І ми пройшли процес заповнення документів, - сказав Вандівер.