«Космічна держава» обзавелася територією: Асгарда запустила перший супутник

Восени 2016 року міжнародна група вчених, інженерів, юристів і підприємців оголосила про створення держави в космосі. "Космічна країна" отримала назву Асгарда на честь міфічного небесного міста, яким керував скандинавський бог Один.

Основна ідея організаторів проекту проста: сформувати нову правову основу для мирного використання космічного простору, вільного від контролю земними націями.

До ідеї багато хто поставився з певною часткою скептицизму: Асгарда не визнала жодна інша країна в світі, як і ООН. Але дослідників це не зупинило: проект продовжив розвиватися і реєструвати нових "громадян" (до речі, зараз їх уже 115 тисяч).

А днями був запущений перший супутник Асгарда. Правда, пакувати речі поки рано: апарат Asgardia-1 - це всього лише кубсат, надмалий штучний супутник Землі.

Він відправився в космос на борту космічного корабля Cygnus, який доставив вантажі на МКС. Планується, що кубсат Асгарда буде виведений на низьку навколоземну орбіту на початку грудня 2017 року. Там він проведе від п'яти до вісімнадцяти місяців, після чого згорить в атмосфері планети.

Мініатюрний апарат Asgardia-1 має розміри 10x10x20 сантиметрів, а важить всього 2,8 кілограма. Втім, скромність розмірів ніяк не можна порівняти з важливістю запуску: цей супутник стане першою суверенною територією Асгарда. А її наявність - ключова вимога, висунута ООН, щоб визнати "космічну державу" дійсною.

Інші вимоги вже дотримані: у Асгар є своя криптовалюта під назвою Solar, національні символи, власна Конституція і навіть свій календар. 18 червня 2017 глава проекту, російський учений і за сумісництвом Космічний Король Ігор Ашурбейлі ознаменував як День національної єдності Асгарда і проголосив початок нової "космічної ери".

Всі ці дані - об'ємом півтора терабайта - супутник виведе в космос, і таким чином стане першою "територією" нової держави.

В амбітних планах Ашурбейлі - створення орбітальних міст і колоній на інших планетах. За його словами, основна мета проекту - забезпечити всьому людству сучасний щит від космічних техногенних і природних загроз життю на Землі.

До слова, запуск першого супутника нової держави був запланований на 2017 рік не випадково: цього року виповнилося 60 років після запуску самого першого супутника в історії.

Чи залишиться Асгарда "орбітальним зовнішнім жорстким диском" або ж стане повноцінною утопічно-космічною державою, покаже час. Поки що подальший розвиток проекту залежить від резолюції ООН.