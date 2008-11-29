Які органи «не потрібні» тілу людини?

Люди володіють неймовірною життєздатністю. Донор, здаючи кров, втрачає трильйони еритроцитів, але організм легко відновлює втрату. Втрата половини головного мозку не робить помітного впливу на пам'ять і риси особистості. Видалення деяких органів тіло взагалі «не помічає».

Селезінка

Цей орган, що знаходиться в лівому підребер'ї за шлунком, часто страждає в результаті різних травм. Папероподібна капсула, в яку «загорнута» селезінка, рветься і пропускає кров в черевну порожнину. Кровотеча може привести до смерті, якщо її не виявити вчасно і не вжити заходів. Людина здатна жити без селезінки, так як її «обов'язки» можуть виконувати інші органи. Печінка «бере» на себе рециркуляцію еритроцитів і їх компонентів, лімфоїдні тканини підтримують імунну функцію.

Шлунок

Завдання шлунка - механічна і хімічна переробка їжі, а також секреція необхідної для травлення кислоти і адсорбція поживних речовин. Шлунок іноді видаляють, щоб позбутися від ракової пухлини або мінімізувати наслідки травми. Наприклад, кілька років тому одній англійці повністю видалили шлунок після того, як вона випила «паруючий» коктейль з рідким азотом. При такій відсутності органу стравохід безпосередньо кріпиться до тонкому кишечнику. З подібною «реконструкцією» люди здатні їсти нормальну їжу, приправлену вітамінами.

Репродуктивні органи

Жіночі яєчники і чоловічі яєчка - парні органи. Видалення одного з них не позбавляє людей здатності до розмноження. Тривалість життя жінок, що позбулися обох яєчників, не змінюється. У чоловіків картина інша. Видалення обох яєчок продовжує життя. Корейські дослідники, проаналізувавши історичні записи, виявили, що євнухи живуть на 14-19 років довше однолітків.

Товста кишка

Серед функцій цієї двометрової «труби» - резорбція вологи і ущільнення калу. Ракова пухлина і інші захворювання можуть привести до необхідності видалення всієї кишки або її частини. Більшість людей переносять хірургічну операцію нормально, хоча і відзначають зміни в «поведінці» кишечника. Деякий час після операції потрібно дотримуватися дієти.

Жовчний міхур

Жовч, необхідна для переробки жирів, постійно виробляється печінкою. Тимчасово незатребувана рідина накопичується в міхурі, розташованому під печінкою. Через високий вміст холестерину в жовчі, в міхурі нерідко утворюються камені, здатні блокувати канали руху рідини. Якщо таке трапляється, може знадобитися видалення жовчного міхура. Камені часом не викликають ніяких неприємних відчуттів, але везе не всім. Щорічно холецистектомію - так називається ця операція - роблять сотням тисяч, якщо не мільйонам, людей по всьому світу.

У 2012 році одній індійській жінці видалили жовчний міхур, в якому нарахували рекордну кількість каменів - 12 тисяч.

Нирки

Нирки - це фільтри, що затримують корисні речовини, але пропускають шкідливі, які потім виводяться з організму разом з сечею. Іноді доводиться видаляти органи через хворобу, трапляється - внаслідок зловживання алкоголем і наркотиками. Видалення однієї нирки не порушує звичайних функцій організму. Людям, які втратили дві нирки , доводиться використовувати діаліз, процедуру очищення крові за допомогою зовнішнього апарату або спеціального катетера, вставленого в черевну порожнину. Тривалість життя в такому стані залежить від багатьох факторів. Дослідження німецьких вчених показало, що молоді люди можуть розраховувати на 16-18 років. Ті, кому вже за 60 - не більше ніж на 5.