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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Саакашвілі заявив про готовність очолити уряд України
У Києві перед Верховною радою проходять акції прихильників Михайла Саакашвілі.
Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі, в минулому президент Грузії і глава Одеської області, оголосив, що 3 грудня на Україні почнеться "народний імпічмент". Про це він повідомив на мітингу, який пройшов в Києві перед будівлею Верховної ради у неділю, 19 листопада. В акції взяли участь до тисячі чоловік.
Саакашвілі також заявив, що Україні потрібна зміна влади, і він готовий очолити новий уряд.
Що саме мається на увазі під "народним імпічментом", політик не пояснив. Він лише назвав 3 грудня "годиною ікс" для України і повідомив, що протягом двох тижнів в кожному регіоні будуть працювати "інформаційні центри", а він сам планує "їздити по країні, піднімати людей". Саакашвілі має намір спілкуватися з українцями "мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади". Проте, на мітингу план оголошено не було.
Акції за участю Саакашвілі в Києві проходять регулярно з тих пір, як в жовтні його прихильники, а також представники інших політичних сил спорудили перед Верховною радою наметове містечко. Спочатку активісти вимагали створення антикорупційного суду, обрання депутатів парламенту за відкритими партійними списками, а також скасування депутатської недоторканності.
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