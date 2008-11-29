Саакашвілі заявив про готовність очолити уряд України

У Києві перед Верховною радою проходять акції прихильників Михайла Саакашвілі.

Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі, в минулому президент Грузії і глава Одеської області, оголосив, що 3 грудня на Україні почнеться "народний імпічмент". Про це він повідомив на мітингу, який пройшов в Києві перед будівлею Верховної ради у неділю, 19 листопада. В акції взяли участь до тисячі чоловік.

Саакашвілі також заявив, що Україні потрібна зміна влади, і він готовий очолити новий уряд.

Що саме мається на увазі під "народним імпічментом", політик не пояснив. Він лише назвав 3 грудня "годиною ікс" для України і повідомив, що протягом двох тижнів в кожному регіоні будуть працювати "інформаційні центри", а він сам планує "їздити по країні, піднімати людей". Саакашвілі має намір спілкуватися з українцями "мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади". Проте, на мітингу план оголошено не було.

Акції за участю Саакашвілі в Києві проходять регулярно з тих пір, як в жовтні його прихильники, а також представники інших політичних сил спорудили перед Верховною радою наметове містечко. Спочатку активісти вимагали створення антикорупційного суду, обрання депутатів парламенту за відкритими партійними списками, а також скасування депутатської недоторканності.