5 правил секс шоп этикета

Поход в секс шоп - это маленькое приключение. Нужно сделать нелегкий выбор среди огромного разнообразия секс-игрушек, а также преодолеть стеснение перед остальными посетителями и продавцом. В статье ниже мы собрали 5 простых правил соблюдение которых, сделает посещение магазина для взрослых менее стрессовым. Составить правила помогли сотрудники онлайн секс шопа https://sexmarket.ua/

Не торопитесь

Секс-игрушки созданы для получения удовольствия, мало того, они будут контактировать с самыми интимными частями вашего тела. Отнеситесь серьезно к покупке интим-девайсов. Не идите в реальный магазин без предварительного изучения ассортимента товаров для взрослых. В рунете существует огромное количество онлайн секс-шопов. На их виртуальных полках представлены все виды современных секс-игрушек. У вас есть возможность детально изучить фотографии, посмотреть видео, почитать характеристики и отзывы. Только после предварительного анализа идите в обычной магазин, чтобы подержать игрушку в руках и купить.

Говорите с продавцом

Современные секс-игрушки - это сложная категория потребительских товаров. Практически каждая модель скрывает в себе много, не очевидных на первый взгляд нюансов и характеристик. Не выбирайте товар исключительно по внешнему виду и внутренней интуиции. Обязательно задайте вопрос продавцу консультанту. Можете не сомневаться, ответ откроет много нюансов о которых вы даже не подозревали.

Не стесняетесь расказать продавцу о своих желаниях. Если вы очень стеснительный человек скажите, что покупаете подарок близкому другу или подруге.

Пойдите в секс шоп в компании близкого человека

Если у вас есть близкий человек и вы не стесняетесь рассказать ему, что хотите купить секс игрушку, пойдите в магазин интим товаров с ним. Вы можете подбадривать друг друга и немного шутить. Тем не менее, не ведите себя очень громко и не позволяйте чрезмерно откровенных или пошлых шуток. Громкая бравада может смутить остальных покупателей и недоброжелательно настроить к вам продавца. Секс-шоп это не детская площадка, а магазин для взрослых. Ведите себя соответственно, не обращайте на себя чрезмерное внимание.

Не стремитесь покупать самые дорогие секс-игрушки

Современная индустрия товаров для взрослых очень бурно развивается, но на рынке еще ощущается дефицит производителей секс-игрушек. Это приводит к образованию монополий и неоправданному завышению цен на некоторые категории товаров. Многие популярные производители делают большую наценку за раскрученный бренд и конечный покупатель переплачивает 100-200% от фактической стоимости игрушки.

Если вы ощущаете дефицит денег, но хотите побаловать себя качественной игрушкой, обратите внимание на известных китайских производителей. Азиаты создают достаточно добротные товары по приемлемым ценам. Это подтверждает список бестселлеров на amazon в категории “Секс-игрушки”, где все первые места занимают китайские брендовые производители.

Некоторые люди категорически отказываются от азиатской продукции и просят порекомендовать популярные европейские или североамериканские бренды по приемлемым ценам. К таким брендам относятся мастурбатоы Fleshlight, вибраторы для пар We-Vibe, массажеры простаты Nexus, вибро-яйцо Lovense Lush и другие.

Не покупайте ноунейм товары

Приблизительно до середины девяностых годов прошлого столетия индустрия товаров для взрослых носила подпольных характер. Производителей можно было пересчитать на пальцах одной руки. Полки секс-шопов заполняла низкокачественная продукция подпольного производства. К сожалению, некоторые продавцы, в погоне за сверх прибылью, продолжают продавать продукцию подобного качества и в наши дни, покупая ее в Китае за “копейки” и делая наценку до 1000%. Точно также, как нет смысла переплачивать за раскрученный бренд, не стоит покупать ноунейм интим товары, даже если они очень дешево стоят. Как правило, такая продукция имеет неприятный запах, очень шумная в работе и быстро выходит из строя.