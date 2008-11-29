Чи піддтримує МВФ підвищення податків для багатих?

Консервативна Daily Mail заявила, що "нова лінія МВФ щодо оподаткування обрадує Джеремі Корбін і його прихильників", а ліберальна Guardian немов в унісон констатувала: "Аналіз МВФ підтримує податкову стратегію Лейбористської партії у Великобританії".

Обидва видання відреагували на останній "Бюджетний вісник" МВФ, в якому дійсно вказується про "можливе збільшення прогресивного оподаткування доходів без серйозних наслідків на зростання країн, які прагнуть поліпшити перерозподіл доходів".

Доповідь докладно інформує про те, як знизилося прогресивне оподаткування доходів в розвинених країнах в 1980-х і 1990-х рр. і що податкова система мало що зробила для скорочення нерівності в останні роки:

"У період з 1985 по 1995 рр. зростаюче фіскальне змогло покрити приблизно 60% зростання нерівності ринкових доходів.

На контрасті середнє фіскальне перерозподіл практично не змінилося в період з 1995 по 2010 рр., а ринкова нерівність в доходах продовжувало збільшуватися. Як підсумок, нерівність в чистих доходах зросла паралельно з нерівністю ринкових доходів ".

Коли експерти МВФ аналізують конкретну податкову ставку, вони вказують, що "оптимальний податок на максимальний дохід може досягати 44%", хоча сьогодні середній податок на доходи найбагатших громадян в країнах ОЕСР - 35%. Таким чином, у багатьох розвинених економік є можливість підвищити прибутковий податок, а не намагатися (як це пропонується в Америці) його зменшити, пише журнал The Economist.

У Великобританії верхня ставка податку вже 45%, що майже точно відповідає оптимальному рівню. Але Джеремі Корбін і Лейбористська партія хочуть підняти її до 50%, або до того рівня, який в доповіді МВФ називають субоптимальним. Так що Корбін в даному випадком не отримав підтримку від міжнародних експертів.

Що стосується корпоративного податку, то в МВФ вважають, що податковий рівень може вплинути на повернення від податку на прибуток. Більш багаті люди можуть об'єднатися в юридичну особу, щоб не платити податок за максимальною ставкою.

Це, на перший погляд, виправдовує більш високі ставки для корпоративного податку. Але слід пам'ятати, що корпорації набагато мобільніші, ніж люди.

"Оподаткування впливає на місцезнаходження компанії. Зекономлені кошти можуть бути інвестовані в закордонні місця з більш низькими податковими ставками, що утруднить збір податків для країн".

Лейбористи заявляють про готовність підвищити ставку корпоративного податку до 26%, як тільки вони прийдуть до влади. Але це прагнення явно йде врозріз з нинішнім трендом.

"В останні десятиліття міжнародна податкова конкуренція, обумовлена мобільністю капіталу, призвела до стійкого зниження ставок корпоративного податку на прибуток. Цей тренд знижує загальне прогресивне оподаткування і може також надавати знижувальний тиск на ставки індивідуального прибуткового податку (ІСН). Міжнародна податкова координація потенційно могла б вирішити цю проблему, хоча це не так просто ".

Таким чином, МВФ не підтримав Корбина і британських лейбористів і в цьому питанні.