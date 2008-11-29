Від Bitcoin відкололася нова криптовалюта

Не минуло й трьох місяців з часу першого "розколу" криптовалюта Bitcoin (тоді поряд з традиційною "цифровий монетою" виникла Bitcoin Cash). Але на цьому ентузіасти криптовалюти не зупинилися: сьогодні вночі з'явився ще один "сорт" Bitcoin, Bitcoin Gold.

Як і у випадку з Bitcoin Cash, яку створювали в першу чергу в якості зручного засобу для швидких і не обтяжених високими комісіями електронних платежів, "золоті" біткоіни на старті готові підтримати не всі кріптовалютні біржі. Так що поки неясно, чи "злетить" новий варіант цифрових грошей.

Мета Bitcoin Gold - повернути хоча б частково ті благополучні часи, коли можна успішно "майнити" біткоіни - тобто заробляти, надаючи децентралізованій системі взаєморозрахунки ресурсів свого комп'ютера - могли власники звичайних ігрових ПК з більш-менш пристойними відеокартами. В даний час у таких "майнер" -аматорів практично немає шансів на заробіток, тому що їм не під силу змагатися зі спеціально створеними "майнінговими фермами", що представляють собою потужні суперкомп'ютери.

Bitcoin Gold використовує новий блокчейн-алгоритм "Equihash", пише Motherboard. Всі власники звичайних біткоінів в момент так званої "вилки" на блоці 491,407 отримали еквівалентну кількість Bitcoin Gold, доступ до яких буде можливий за допомогою підтримуючого нову криптовалюту ПО.

Розкол Bitcoin: чому він стався і чого чекати власникам криптовалют

Однак код Bitcoin Gold (і, відповідно, можливість "майнити" і використовувати нову криптовалюту) буде випущений лише 1 листопада, повідомили виданню розробники криптовалюти. Це навряд чи допоможе популярності цифрового "золота": за тиждень інтерес до нього напевно згасне.

Тим більше, що лідери кріптовалютного ринку не поспішають підтримувати новинку. Одна з найбільших бірж, Coinbase, повідомила в блозі, що через відсутність на момент "вилки" публічного коду поки почекає з підтримкою Bitcoin Gold з міркувань безпеки. Не буде поки працювати з новою "монетою" і Trezor - компанія, що випускає популярні "хардверні" біткоіни-гаманці. Ще одна велика біржа, Kraken, спочатку випустила твіт про те, що на старті не підтримуватиме Bitcoin Gold, проте потім анулювала його, попросивши зачекати офіційної заяви.