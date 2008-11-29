Світове зростання прискориться, інфляція буде низькою

Світова економіка демонструє кращу за кілька років динаміку і прискорить зростання в 2018 р Однак економісти, опитані Reuters, відзначають, що синхронне зростання по всьому світу не викликало значного цінового тиску.

Кілька ключових центробанків, за деякими помітними винятками, схиляються до відмови від ультрам'якої грошово-кредитної політики. Проте, інфляція залишається нижче цільових рівнів і в основному буде залишатися низькою в майбутньому році.

"Ще один квартал - ще один перегляд у бік підвищення наших прогнозів зростання світової економіки, ще один перегляд у бік зниження наших глобальних прогнозів по інфляції", - говорить головний економіст HSBC Джанет Генрі.

"Для центральних банків розвинених країн завдання стає все важче. Боротьба з низькою інфляцією і зростаючими ризиками фінансової стабільності зажадає від центробанків підтримки балансу і більш тонкого підходу до таргетування інфляції, якщо глобальна експансія буде стійкою", - цитує Reuters економіста.

Опитування, проведене Reuters 3-24 жовтня серед більше 500 економістів з Азії, Європи і Америки, показав, що прогнози зростання на 2017 і 2018 рр. для майже трьох чвертей з 48 країн були підвищені або залишені без змін.

Світове економічне зростання в цілому очікується на рівні 3,5% в цьому році, без змін у порівнянні з прогнозом в опитуванні, проведеному три місяці тому. Однак цей прогноз трохи нижче, ніж недавно переглянута оцінка Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Хоча прогноз на 2018 року також залишився на рівні 3,6%, більшість респондентів відзначили, що ризик для їх прогнозів зміщений у бік підвищення.

Однак респонденти знизили свої прогнози інфляції на 2017 року для майже двох третин країн.

ФРС вказала на зростання економіки і стриману інфляцію.

Близько 40% з 134 економістів, які відповіли на додаткове запитання, заявили, що глобальний інфляційний тиск не підвищиться до 2019 року або довше, в той час як чверть респондентів вважають, що воно навряд чи підвищиться взагалі. Решта відзначили, що це станеться до кінця 2018 р

Стратег Wells Fargo в Нью-Йорку Ерік Нельсон сказав, що для їх прогнозів світового зростання, які приблизно відповідають консенсусу Reuters, більш швидке, ніж очікувалося, прискорення інфляції є ризиком номер один.

"Якщо інфляція прискориться набагато сильніше, ніж ми очікуємо, в США або в інших економіках і центральним банкам доведеться посилювати грошово-кредитну політику трохи агресивніше, ніж ми зараз вважаємо, тоді, ймовірно, є певний ризик зниження цих прогнозів", - пояснив Нельсон .

Раніше в жовтні МВФ підвищив прогноз світового економічного зростання на 2017 року на 0,1 п. П. До 3,6% і на 2018 г. - на 0,1 п. П. До 3 , 7%, що обумовлено зростанням торгівлі та інвестицій і поліпшенням споживчих настроїв.