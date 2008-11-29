Технічні двері: особливості та призначення

Кожен погодиться, що будь-якому виробничому, офісному або якому-небудь приміщенню громадського користування необхідно забезпечити надійний захист від небажаного вторгнення. Якраз для таких цілей ринок пропонує спеціальні металеві двері, що забезпечують надійний захист і безпеку.

Такі моделі дверей отримали назву «технічні».

Головними відмінними особливостями технічних дверей в порівнянні з традиційними є їх конструкційні та технологічні характеристики. Вони набагато міцніші звичайних дверей, це обумовлюється самими умовами, в яких такі конструкції будуть використовуватися. Для оздоблення виступають різні матеріали, емалі і порошкове напилення. Таке напилення наноситься на всю поверхню виробу, і при високій температурі воно плавиться, перетворюючись в полімер, і тонким шаром покриває двері. Таке напилення сприяє створенню зносостійкості, стійкості до суворої погоди, до пожежі і вогню, а також служить відмінним захистом від виникнення корозії і проти вандалів. Такі особливості сприяють їх успішній експлуатації в приміщеннях з підвищеною вогненебезпекою, вологістю та іншими шкідливими умовами. Знаходити своє місце технічні двері можуть в запасних входах, в підсобних приміщеннях, в підвалах, в лабораторіях, в касах банків, в державних установах та інших місцях.

Сьогодні у продажу https://vist.kiev.ua/c4-tehnicheskie-dveri ви можете зустріти двері технічні в підсобні приміщення, як з глухим дверним полотном, так і з заскленим дверним полотном. Замкові системи в таких конструкціях мають різний рівень секретності і мінімум два замки, завдяки чому відбувається забезпечення надійного захисту.

Технічні двері виготовляються з металу, важливе місце в яких приділяється каркасу. До конструктивних особливостей також відносять спеціальну протизломну фурнітуру і сталеве полотно, що складається з зварених листів. Крім цього, в конструкцію таких дверей входять ребра жорсткості і спеціальна система замкових механізмів для захисту від непрошених «гостей». Крім основних вимог безпеки, ці двері також відрізняються шумоізоляцією. Для цього між металевими полотнами використовують щільні шари полістиролу.

Серед моделей технічних дверей є також і двері спеціалізованого призначення. До таких видів відносяться, наприклад, протипожежні двері. Головним призначенням таких дверей є не допускати поширення вогню з одного приміщення в інше. Протипожежні двері встановлюють там, де зберігаються або виготовляються вибухонебезпечні або вогненебезпечні речовини, багато офісної техніки, де є підвищений ризик перевантаженої електромережі або її замикання. Однак, крім цих особливих місць, такі двері встановлюються і в інших приміщеннях.

Говорячи про технічні двері, особливо слід виділити двері в електрощитову. Двері для електрощитових виготовляються з металу https://vist.kiev.ua/c4-tehnicheskie-dveri/metallicheskie-dveri, хоча вони абсолютно відрізняються від звичайних металевих конструкцій. Головне завдання дверей в електрощитову полягає в створенні надійного захисту від сторонніх людей і забезпечення гарної вентиляції приміщення з електрообладнанням. Тому не варто чекати, що такі двері будуть мати красиву дизайнерську обробку. Головною перевагою таких дверей є використання високоміцних матеріалів і якісних замків.

Сучасні якісні двері в електрощитову можуть бути одностворчаті, двостворчаті, і полуторні. Також такі двері можуть бути оснащені скляними віконцями, що мають прямокутну, круглу або квадратну форму.

Найголовнішою складовою дверей в електрощитову є вентиляція. Такий метод охолодження є дешевим і природним. Якщо при створенні дверей в електрощитову обійти стороною створення електрощитової решітки, то значно підвищується ризик загоряння та освітлення в тих ситуаціях, які будуть загрожувати життю людини.

Незважаючи на такі високі вимоги до надійності і міцності, технічні двері зовсім не здаються громіздкими. Навпаки, вони відрізняються бездоганністю зовнішнього вигляду, що досягається також і завдяки застосуванню стійкого порошкового напилення, а ще вони відрізняються показниками довговічності і функціональності. Складна конструкція технічних дверей не заважає бути їм простими в установці і подальшій експлуатації.