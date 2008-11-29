Неандертальці повернули нашим предкам втрачені гени

Коли близько 60 тисяч років тому предки сучасних людей невеликими групами стали залишати Африку, їх шлях в Європу та Азію лежав через території Близького Сходу. На цьому важливому перехресті вони вперше зустріли представників спорідненого виду гомінідів - неандертальців.

Завдяки генетичним дослідженням давно відомо, що два види жили поруч на протязі як мінімум п'яти тисяч років, і часто їх зустрічі переростали в щось більше. В результаті спарювання неандертальці передали людині розумній частину свого ДНК, разом з якою ми придбали багато генетичних особливостей і навіть неандертальські віруси.

Але виявляється, неандертальці не тільки подарували нашим предкам нові фрагменти генетичного коду, а й повернули частину генів, які були втрачені під час міграції з Африки.

Команда під керівництвом Тоні Капра (Tony Capra) з Університету Вандербільта досліджувала геноми 20 тисяч осіб, зібраних в рамках проектів "1000 геномів" і BioVU. Незабаром вчені помітили дивну закономірність: у жителів Європи і Азії фрагменти хромосом, успадковані від неандертальців, несли мутації, які зустрічаються у багатьох народів Африки.

Всього в геномі європейців було виявлено 47261 змін, а у азіатів - 56497. Всі вони перебували в безпосередній близькості від неандертальських генів, а значить, були успадковані разом з ними.

Швидше за все, це зниклі гени що повернулися були отримані обома видами від загального предка. Оскільки люди мігрували з Африки невеликими групами, це призвело до втрати частини генетичної інформації в результаті так званого ефекту пляшкового горлечка. У той же час ці гени збереглися в більш численних популяціях людей, що залишилися на Чорному континенті, а також в геномі неандертальців.

До речі, не всі знову придбані гени виявилися корисними. Частково неандертальці надали сучасним людям ведмежу послугу, повернувши гени, пов'язані з нікотиновою залежністю і занадто широкою талією. Але разом з неандертальською ДНК люди повернули і вельми важливі гени, пов'язані зі зміцненням імунітету і зниженням ризику таких захворювань, як малярія.

Результати дослідження були представлені на щорічній зустрічі Американського товариства генетики людини. І там же інша група генетиків розповіла про свою роботу, яка показала, що природний відбір допоміг нашим предкам позбутися неандертальської версії гена FOXP2, який тісно пов'язаний з мовою.

За допомогою комп'ютерної моделі студентка Університету Вандербільта Лаура Колбран (Laura Colbran) і її колеги розрахували, що у неандертальців цей ген "виробляв" в два рази менше білка, необхідного для нормальної роботи мовних центрів головного мозку. Відомо, що у сучасних людей мутація в FOXP2, що скорочує виробництво білка, стає причиною серйозних дефектів мовлення. Так що близьке знайомство з неандертальцями несло для наших предків певний ризик, пов'язаний з отриманням не найкориснішої, принаймні, спадкової інформації