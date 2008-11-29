Дизайн комнаты отдыха в офисе: 5 простых идей

Руководитель, который идет в ногу со временем, прекрасно знает, что успех его компании зависит во многом от его сотрудников. Психологи в последнее время настаивают на том, что для эффективной работы необходимо делать перерыв каждый час. Именно поэтому так важно не только наличие зоны отдыха на рабочем месте, но и правильное обустройство такой комнаты.

Каким будет уголок для расслабления: спортивный, игровой, яркий и креативный, с живыми растениями – личный выбор каждого директора. А в вопросе дизайна всегда придут на помощь профессионалы студии НьюДизайн. Свежие идеи, фото, советы дизайнеров и много полезной информации на сайте вы сможете посмотреть здесь.

Идеальная зона отдыха – какая она?

Какие обязательные атрибуты обеспечат качественный эмоциональный и физический релакс?

Удобная мебель (диваны, кресла, стулья, столики, или даже лежаки и кровати);

Мини-кухня или бар, где можно сделать самому сэндвич, напиток или легкий перекус;

ТВ-панели, книги, журналы – все, что поможет отвлечься от работы и расслабиться;

Приятные тона в интерьере или яркий дизайн – либо одно, либо другое, пастельные тона с пестрыми лучше не сочетать и выбрать только один стиль;

Стеллажи с корпоративной атрибутикой (символы, награды, логотипы компании, а также дипломы);

Создать «домашнюю» атмосферу помогут комнатные растения и настенные светильники;

Приятная атмосфера и хорошая музыка.

Топ-5 простых идей для комнаты отдыха

«Диванный релакс»

Такой вариант подходит для небольших офисов. Главный элемент такого уголка – мягкий диван, или два. Однако если свободного пространства все же достаточно, то можно дать волю фантазии: разместить по всей площади мягкие кресла, пуфы, стулья. Все должно быть таким, чтобы человек почувствовал настоящий уют во время рабочего процесса, отвлекся и получил удовольствие. Дополните общую картину при помощи стеллажа с журналами или книгами, кофейными столиками и ТВ-панелями. Не помешает и тематический чиллаут.

«Кофе-брейк»

Еще один неплохой вариант для обустройства небольшого офиса, который полностью противоположен «диванному». Здесь должна быть барная стойка, за которой можно присесть с чашечкой свежезаваренного эспрессо или любимого сока, пообщаться на отвлеченные темы. Отличный вариант для офисов, где сотрудники выполняют работу сидя.

«Цветовой микс»

Как доказали исследования Национального института здоровья, цвета, которые нас окружают, имеют прямое влияние на скорость и качество работы. Дизайн такой комнаты может быть выполнен в ярких тонах с креативными элементами. Много мягких диванов, столики, стулья, стены и даже пол – все пестрит цветами радуги и настраивает на позитивный лад.

«Спорт и драйв»

Отличное решение для офиса, в котором сотрудники ведут малоподвижную работу. Здесь уместно расположить столы для пинг-понга, бильярда, тренажеры и массажные кресла, поля для хоккея и мини-гольфа, небольшие фитнес-центры.

«Лаундж»

Это тихие и уютные места в офисе, где можно не только спокойно отдохнуть, но и вздремнуть. Можно обустроить небольшую комнату в стиле домика на дереве или зеленый уголок в стиле эко.