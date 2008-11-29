Політичні наслідки вибуху Мосійчука

Замах на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука подія куди більш важливе, ніж здається. очевидним є переполох у високих коридорах - причому його наслідком може бути криза у відносинах між двома "вежами влади", БПП і НФ.

Вибух прогримів біля каналу, яким володіють родини Яценюка-Княжицького, що саме по собі можна вважати "товстим" натяком команді НФ. Другий момент пов'язаний з протестними акціями, які також можна буде потіснити "під шумок". "Фронтовики" вже почали розкручувати тему про те, що, мовляв, необхідна реформа СБУ (підконтрольна президенту), оскільки "вбивства силовиків і добровольців стають буденним явищем".

З Банкової надійшла відповідь. Політолог Тарас Березовець зазначив в блозі: "Зважаючи на високу загрозу терактів в Києві влада має право ввести особливий режим безпеки в місті, обмеживши всі масові заходи. І буде в цілому права", - це може означати спробу легалізувати тезу про заборону "публічних" акцій, протесту в тому числі.

"Банкова спробує використовувати теракт, щоб закрутити гайки - почне з обмеження акцій протестів того ж Саакашвілі. По-друге, вдарить по Авакову і його гордості, реформованій Нацполіціі - адже балакучі голови міністра постійно звинувачують в резонансних злочинах" руку Кремля "(Антон Геращенко і Зорян Шкіряк вже заявили про можливу "зовнішню" природі теракту), Тепер Авакову пригадають всі подібні заяви, зроблені через годину-півтори після вбивства або замаху, адже тим самим публічно дискредитується ефективність правоохоронних органів ».

Політолог Михайло Павлів нагадав , що подібна практика розширення воронки насильства вже мала місце - в "лихі дев'яності".

"Тоді теж знадобилося приблизно три роки, щоб резонансні замахи на топ-комерсантів і політиків, їх вбивства стали частиною повсякдення. І тоді люди з бойовим досвідом," афганці ", невлаштовані в мирному житті, зі зламаною війною психікою, теж виявилися в перших рядах подій " Політолог нагадав, що після піку "м'ясорубки" знадобилося ще 5 років, щоб насильство пішло на спад.

"Ключова проблема - відсутність принципів недоторканності і гарантій безпеки навіть для членів правлячих кланів, і кожен подібний ексцес говорить про подальшу деградацію системи", - переконаний політтехнолог Михайло Подоляк.

За його словами, внаслідок подій на Сході в країні з'явилося багато потенційних виконавців, а передбаченням і оцінкою індивідуальних ризиків ніхто не займається - у спецслужб немає часу. "Це непрофесіоналізм спецслужб, відсутність елементарної профілактики злочинності, - переконаний екс-глава київського бюро Інтерполу Кирило Куликов. - У правовій державі навіть сама маленька людина повинна бути захищена від насильства, це монополія держави - а у нас цією функцією поділилися з "вулицею".