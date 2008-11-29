Саудівська Аравія приваблює іноземних інвесторів

Саудівська Аравія працює над планом, який дозволить нерезидентам ставати стратегічними інвесторами в компаніях, акції яких котируються на біржі, повідомляє Bloomberg.

Управління ринку капіталу (CMA) і Генеральне інвестиційне управління Саудівської Аравії (SAGIA) підписали меморандум про створення структури, що дозволяє іноземцям володіти 10% або більше акцій компаній, що публічно продаються і надає інвесторам право голосу, йдеться в заяві від 22 жовтня. Ці правила не будуть діяти для секторів, в яких така власність заборонена законом.

Саудівська Аравія відкриває свої ринки і розміщує акції ключових компаній, включаючи Saudi Arabian Oil Co., на своїй фондовій біржі. Це відбувається в рамках загальнонаціональних реформ, покликаних знизити залежність країни від нафтових доходів.

Як повідомлялося раніше, в червні MSCI Inc., що займається розрахунком індексів, вирішила розглянути в наступному році питання про включення королівства в індекс ринків, що розвиваються. Ринкова капіталізація фондової біржі країни Tadawul становить близько $ 440 млрд, це максимальний показник серед арабських країн.

"Протягом деякого часу SAGIA веде активну роботу по встановленню більш простих правил для прямих іноземних інвестицій, - зазначив Хаснаін Малик, аналітик Exotix Partners LLP в Дубаї. - Ця координація з CMA щодо акцій, що котируються на біржі тепер також служить гарним знаком для залучення іноземних інвестицій ".

Уряд видав 87 ліцензій на інвестиційні проекти в королівстві в III кварталі, що більш ніж на 60% перевищує показник за аналогічний період минулого року.