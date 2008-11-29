Європа не визнає незалежність Каталонії

"Жодна європейська країна не визнає незалежність Каталонії", - вважає голова Європарламенту Антоніо Таяні. Свою думку він висловив на конференції, влаштованій у Флоренції газетою Il Foglio.

"Я не вірю, що існують" малі батьківщини "- існує зв'язок зі своєю ідентичністю. Сьогодні ми у Флоренції, але бути флорентийцами - не означає ж не бути італійцями", - пояснив Таяні - до речі, уродженець Риму.

Тим часом, за даними мадридської газети La Razón, найближчим часом глава женералітета (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон в односторонньому порядку оголосить про незалежність автономного регіону. Дуже ймовірно, що це станеться 27 жовтня. За даними джерел іспанського видання, до такого рішення прийшли Пучдемон і віце-президент женералітета Уріол Жункерас, обговоривши це в ході декількох бесід протягом дня.

Рада міністрів Іспанії на засіданні 21 жовтня ухвалила рішення задіяти 155-ту статтю Конституції королівства, за допомогою якої Мадрид може призупинити автономний статус Каталонії. Як заявив на наступній прес-конференції іспанський прем'єр Маріано Рахой, в Каталонії "не обмежується автономія, але відсторонюється уряд, який вийшов за рамки закону".

Рішення іспанського уряду повинен затвердити Сенат - верхня палата парламенту. Засідання з цієї проблеми заплановано на 27 жовтня. Керівництво в Каталонії в разі відсторонення уряду буде здійснювати представник, призначений Мадридом, після чого протягом максимум шести місяців в Каталонії повинні пройти вибори.

Відповідно до опублікованого рішенням іспанського уряду, застосування статті 155 іспанської Конституції триватиме аж до вступу на посаду нового складу каталонського женералітета, який буде обраний на цих виборах.

Однак, як заявив офіційний представник женералітета Каталонії Жорді Турул в інтерв'ю каталонської радіостанції RAC1, влади автономії навіть не обговорюють можливість проведення виборів.