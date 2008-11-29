Китаю під силу «підняти» вартість Bitcoin до десяти тисяч доларів

Китайські ЗМІ протягом кількох днів повідомляють про можливе відновлення торгівлі криптовалютою в країні, якщо це так, то найдорожчі електронні гроші - Bitcoin - зможуть досягти курсу в 10 тисяч доларів, вважають економісти.

Центробанк і уряд офіційних заяв з цього приводу не робив, але, як запевняють журналісти, політики незадоволені тим, що транзакції з криптовалютою після заборонення не зникли, а просто мігрували на позабіржові майданчики, в тінь.

CnLedger також анонсує повернення криптовалюти. ЗМІ повідомляють, що біржі електронних грошей можуть отримати дозвіл продовжити працювати після переобрання голови КНР.

Крім цього, в Китаї неодноразово піднімали питання створення власної криптовалюти, аналітіки запевняють, що «кріптоюань» може стати зворотнім квитком для всіх інших електронних валют в легальному секторі китайської економіки. Нагадаємо, у вихідні Bitcoin рекордно подорожчав, курс стабілізувався на позначці 6 тисяч доларів за монету.