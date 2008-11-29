Чи досягло людство максимуму довголіття?

Якщо ви з числа тих, хто мріє жити вічно, саме час зайнятися пошуками філософського каменю або чогось в цьому дусі. Наука каже, що людство вже досягло своєї природної межі довголіття, так що без додаткових стимуляторів «більше» бути не може.

Нові дослідження, проведені голландськими вченими, підтверджують висновки, які вже робилися раніше: максимальна тривалість життя людини - 115 років. Для того щоб перевірити гіпотезу, професор Джон Ейнмаль (John Einmahl) з Тілбургского університету (Tilburg University) і його колеги зібрали дані від 75 000 голландців, які померли за останні 30 років. І тепер вони впевнені, що знайшли максимум довголіття. Для жінок він становить 115,7 року, а для чоловіків - 114,1 року.

«Трапляється, що люди живуть довше, але найстаріші з людей, що живуть на землі, не стали старші за останні тридцять років, - наводить IFL Science слова автора дослідження. - Таким чином, тривалість життя не росте, а це значить, що і чекати її збільшення нізвідки ».

Цікаво, що в 2016 році до аналогічного висновку прийшла група американських учених. Їм вдалося з'ясувати, що максимальна тривалість життя за останні роки склала 90 років, а межа людського життя - не в доступному для огляду майбутньому, а взагалі - ті ж 115 років.

«Демографи, як і біологи, стверджують: немає підстав думати, що збільшення максимальної тривалості життя скоро закінчиться, - зауважив провідний автор американського дослідження Ян Віджая (Jan Vijg). - Але наші дані свідчать про те, що пікова точка вже досягнута, причому, сталося це в 1990-х роках ».

Втім, все не так сумно, як може здатися на перший погляд. Гучне дослідження майже відразу після публікації зібрало шквал критичних коментарів, в тому числі від шанованих вчених, які абсолютно не згодні з зробленими висновками.

«Це найгірше дослідження, яке я коли-небудь бачив у журналі Nature, - сказав Джим Вопель (Jim Vaupel), фахівець з проблем старіння з Інституту демографічних досліджень ім. Макса Планка (Max Planck Institute for Demographic Research). - Я був обурений тим, що журнал, який я дуже поважаю, опублікував це.».

Експерт зазначає, що значно більше фактів сьогодні вказують на те, що межі не існує. «Але навіть якщо вона є, то це число, очевидно, перевищує 120. І, цілком можливо, воно набагато більше», - додає Вопель.

Чи зможуть люди жити довше? По всьому видно, що це дискусійне питання, яке вимагає ще багатьох і багатьох досліджень. Але, тим не менш, є одна річ, в якій дослідники сходяться - завдяки поліпшенню харчування, способу життя і медицини середня тривалість життя людей в усьому світі на даний момент знаходиться на підйомі.