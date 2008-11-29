Інфляція в Україні набуває обертів

В уряді пояснили, чому не змогли утримати інфляцію.

У зростанні цін винна зростаюча економіка і зростаючі доходи населення. Такий висновок можна зробити з пояснень прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо того, чому уряду і Нацбанку не вдалося стримати інфляцію в прогнозованих межах.

Десь з початку літа було зрозуміло, що уряду не вдасться за підсумками року утримати той рівень інфляції, який був закладений в бюджеті. Про це говорили всі без винятку економісти. В уряді ж визнали свою поразку в боротьбі із зростанням цін тільки в середині осені.

В кінці минулого року в бюджет заклали зростання цін на 2017 рік на рівні 8%. Правда, уже в лютому Національний банк України переглянув прогноз і збільшив з 8% до 9,1%. Але тоді запевняли, що все в порядку і коридор в +/- 2% буде витриманий. Однак, підвищення мінімальних зарплат, яким так пишається уряд, лягло на плечі виробників, і вони змушені були підвищувати ціни.

У підсумку, на цьому тижні НБУ оновив свій прогноз і тепер в Нацбанку вважають, що інфляція в 2017 році складе 12,2%.

"Надалі інфляція продовжить сповільнюватися і наблизиться до центральної точки цільового діапазону в третьому кварталі 2018 року. Після закінчення 2018 року інфляція складе 7,3% (попередній прогноз - 6,0%)", - йдеться в повідомленні НБУ.

В уряді легко знайшли пояснення такої поведінки споживчих цін. Там кажуть, що це побічний ефект зростання економіки.

"Наш прогноз показував, що будемо мати трохи більше 11% інфляції, але це перевищення прогнозу є природним, так як економіка зростає: ми більше інвестуємо, люди більше отримують доходів", - пояснив ситуацію прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами глави уряду, в такій ситуації споживчі настрої стають більш позитивними, відбиваючись на інфляції. У той же час Гройсман зазначив, що в 2018 році інфляція буде уповільнюватися, що також "є природним процесом".

У той же час НБУ почав боротьбу із зростанням цін і девальвацією валюти. Для цього він підняв облікову ставку. Як кажуть експерти, робиться це і для того, щоб прибрати з ринку надлишок грошей, які знаходяться на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) і в грудні традиційно потрапляють в економіку, обвалюючи гривню по відношенню до всіх основних валют.

- Справа не тільки в інфляції, справа ще й у навісі ліквідності на ЄКР, - пояснює аналітик Віталій Шапран. - Якщо свідомо не підняти ставки - вжити заходів, то буде теж що і два роки, і рік тому. Замість святкового здешевлення долара буде його подорожчання, бо всім треба буде терміново витратити 60 млрд грн. Тобто потрібно готуватися заздалегідь до того, щоб прибрати надлишок ліквідності з ринку, а для цього треба піднімати рівень ставок.

Однак, навіть незважаючи на ці превентивні дії Нацбанку, курс долара до кінця року виросте. За різними оцінками, зелений коштуватиме від 27,5 до 29 грн.