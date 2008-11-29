Яка користь алкогольних напоїв для людини

Пити - здоров'ю шкодити. І це аксіома, яка не потребує доказів. Втім, якщо ви не плануєте відмовлятися від алкоголю повністю, керуючись результатами досліджень, які говорять про те, що в помірних дозах такі напої навіть корисні, то у вас є на це повне право. Інша справа, що алкоголь в даному випадку слід вибирати з розумом.

Пам'ятайте про те, наприклад, що біле вино не завжди добре впливає на вашу шкіру, в той час як шампанське, яке пов'язують зі здуттям живота та іншими порушеннями травлення, як раз не так вже й небезпечно. А якщо ви з числа шанувальників пива, то нехай це буде хороший і дорожчий крафт. І, звичайно, не забувайте уважно читати етикетку, щоб не тільки зрозуміти, що за напій перед вами, але і не переборщити з цукром в раціоні.

Іноді всі ми стикаємося з дилемою: який алкоголь корисніше? Зрозуміло, якщо відкинути думку про те, що алкоголь в принципі «не є добре». Розповідаємо, чому горілка, можливо, корисніше вина, і наводимо ряд наукових аргументів з цього приводу.

Ті хто багато п’є, дивляться на горілку, як на варіант з низькою калорійністю, який в цьому сенсі може бути трохи більш здоровим, ніж червоне вино. Крім того, дослідження, опубліковане в журналі Circulation, показало, що вино і горілка є однаково сприятливими для серця.

Коли свиням давали червоне вино, горілку або тримали на безалкогольній дієті з високим вмістом жирів, то у тих з тварин, які споживали алкоголь, відзначалося збільшення припливу крові до серця і підвищення рівня «хорошого» холестерину (ЛПВЩ).

Однак дослідники прийшли до висновку, що спирти в даному випадку працюють по-різному: так, червоне вино розширює (розслабляє) кровоносні судини, а горілка збільшує щільність капілярів, додатково насичуючись кров киснем.

При цьому горілка містить 40% спирту, а решта 60% - це вода без аромату. »Горілка вважається одним з найчистіших напоїв, тому що її багато разів переганяють, що дозволяє повністю усунути цукор, що надходить з фруктів і овочів. У практичному сенсі «чистота» горілки говорить про те, що 1-2 коктейлі за вечір, ймовірно, не приведуть до похмільного синдрому «, - говорить Medical Daily Мартін Сільвер (Martin Silver), генеральний директор алкогольної компанії Star Industries.

Але дієтологи закликають тих, хто хоче знизити загальну калорійність раціону, ні в якому разі не змішувати горілку з тим, що містить цукор і консерванти.