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Міжнародна коаліція готує наступ на оплот ІГІЛ в Сирії

Міжнародна коаліція під керівництвом США по боротьбі з терористичним угрупуванням ІГ ("Ісламська держава") готує наступ на місто Абу-Камаль в Сирії, де може перебувати керівництво ІГІЛ.

Як повідомив ЗМІ офіційний представник коаліції полковник Райан Діллон, для початку Сполучені Штати Америки хочуть закріпити успіхи на нафтових родовищах Омара.

Після взяття Мосула в Іраку і Ракка в Сирії місто Абу-Камаль залишається найголовнішим оплотом терористів. Діллон зазначив, що ідея халіфату більше не реальна.

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