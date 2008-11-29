|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Міжнародна коаліція готує наступ на оплот ІГІЛ в Сирії
Міжнародна коаліція під керівництвом США по боротьбі з терористичним угрупуванням ІГ ("Ісламська держава") готує наступ на місто Абу-Камаль в Сирії, де може перебувати керівництво ІГІЛ.
Як повідомив ЗМІ офіційний представник коаліції полковник Райан Діллон, для початку Сполучені Штати Америки хочуть закріпити успіхи на нафтових родовищах Омара.
Після взяття Мосула в Іраку і Ракка в Сирії місто Абу-Камаль залишається найголовнішим оплотом терористів. Діллон зазначив, що ідея халіфату більше не реальна.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com