Стильна вишивка бісером на одязі

Майстерно виконана вишивка здатна підкреслити хороший смак і правильно розставити акценти на одязі.

Модні речі, вишиті хрестиком і гладдю, урізноманітнюють гардероб і можуть багато розповісти про свою власницю. Наскільки ж ефектніше виглядає на одязі вишивка бісером і стеклярусом!

Такі речі не потребує додаткових прикрас - розкішні бісерні візерунки, вишиті умілими руками, цілком можуть змагатися з дорогими прикрасами.

Однак, якщо досвіду в вишиванні мало, зовсім необов'язково планувати похід в дорогий бутік. Прикрасити річ стильною вишивкою зможуть навіть початківці умільці. Трохи терпіння, і ви зможете самостійно знайти підходящу схему, перенести малюнок на тканину, вишити річ одним з популярних способів і стати власницею ексклюзивного речі. Застосувавши наші поради на практиці, ви здивуєтеся, наскільки володіння цим видом рукоділля допомагає економити і при цьому чудово виглядати.

Для початку визначте, яка з ваших речей потребує оформлення. Прикрасивши одяг вишивкою, ви дасте їй друге життя і зможете почекати з новою покупкою. Це дозволить відкласти кошти або витратити їх на щось більш необхідне. До речі, до економії можна підійти і з іншого боку. З огляду на, що стан одягу для вишивки бісером (для якої підбираються схеми) має бути ідеальним, буває легше піти і купити нову. І тут можна проявити кмітливість: наприклад, можна вибрати просту блузку хорошого пошиття і фасону, замість того, щоб купувати незвичайну і дорогу. Прості речі коштують набагато дешевше, а декор можна зробити самостійно.

Пошук відповідного візерунка

Отже, коли ви визначилися з вибором речі, потрібно подумати про малюнок. Для цього дайте відповідь на наступні питання:

Де краще розташувати малюнок?

Яких він повинен бути розмірів?

Чи можна з його допомогою приховати дефекти і підкреслити достоїнства фігури? Як це краще зробити?

З чим планується носити цю річ? Чи можна підібрати деякі відтінки бісеру в відповідно до колірної гами цих речей?

Які види малюнків підійдуть до даного стилю одягу?

Головне - добре продумати всі деталі, щоб в результаті результат вас приємно здивував. Після цього бажано накидати на папері приблизний вигляд бажаного зображення. Потім - просто ввести в пошукову систему фразу: "вишивка бісером на одязі схеми» і вибрати відповідний узор або орнамент. У мережі ви знайдете безліч малюнків - ось тут і стане в нагоді ваш ескіз. Щоб не розгубитися і марно не витрачати час, просто підберіть схожий варіант і роздрукуйте його. Якщо зображення занадто велике або вимагає збільшення, попередньо його обробіть.

Також можна купити спеціальні перекладні малюнки і готові схеми для вишивки в магазинах для рукоділля. Але це може зайняти багато часу і вимагати додаткових витрат.

Як перенести зображення на тканину

Щоб малюнок був добре видно під час вишивання, його потрібно грамотно перевести. Існують різні методи:

За допомогою кальки. Малюнок копіюють на неї, потім злегка мнуть і прикріплюють до ділянки, що вимагає декорування. Вишивають прямо по кальці. Потім її акуратно видаляють.

За допомогою спеціальних маркерів і олівців.

За допомогою кравецької крейди або його порошку. По контуру малюнка роблять отвори і втирають в них барвник. Але робити це слід обережно, щоб не зіпсувати тканину.

Переклад малюнка через спеціальну копірку для текстилю.

За допомогою праски і переказного олівця. Схема для вишивки бісером на одязі, обведена цим олівцем, копіюється на тканину при впливі певної температури. Вибираючи такий метод, підбирайте температурний режим максимально точно.

Матеріали для роботи

Підібравши відповідний узор і скопіювавши його на тканину, придбайте відповідні матеріали. Для цього візьміть підготовлену річ в магазин і підберіть:

Бісер одного або декількох відповідних відтінків. Важливо, щоб кольори були підібрані ідеально, тому не просто прикладайте пакетик з бісером до тканини, а намагайтеся побачити, як поєднуються з матеріалом окремі намистини. Якщо ви підбираєте колір бісеру також і до речей-компаньйонам, візьміть в магазин деякі з них.

Нитки, стрічки, тасьма, квіти і каміння також повинні відповідати необхідній колірній гамі і складати разом гармонійну композицію.

Голки для бісеру та відповідну по товщині мононить. Можна придбати замість неї міцні нитки.

Перед роботою натягніть тканину з малюнком на п'яльці. Використовуючи кетельний, стебловий або тамбурних шви, вишийте малюнок. Також можете використовувати шов "петля в петлю». Цікавий момент: Якщо ви віддаєте перевагу вишивання «хрестиком» та обрали велику схему, відповідну фактичної площі всього вироби (топ, бюст'є або спідниця), готовий виріб буде нагадувати одяг з бісеру і ви будете чарівні. Якщо ви тільки вчитеся вишивати, вибирайте заготовки вишивки бісером, які зможете нашити.

Закінчивши вишивку, акуратно сховайте «хвостики» і перевірте, чи добре ви закріпили нитку. Після цього річ потрібно випрати вручну в теплій мильній воді, прополоскати, висушити і пропрасувати теплою праскою. Цілком можливо, що незабаром ви захочете пошукати більш складну схему, щоб прикрасити ще одну річ зі свого гардероба!