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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Стильна вишивка бісером на одязі
Майстерно виконана вишивка здатна підкреслити хороший смак і правильно розставити акценти на одязі.
Модні речі, вишиті хрестиком і гладдю, урізноманітнюють гардероб і можуть багато розповісти про свою власницю. Наскільки ж ефектніше виглядає на одязі вишивка бісером і стеклярусом!
Такі речі не потребує додаткових прикрас - розкішні бісерні візерунки, вишиті умілими руками, цілком можуть змагатися з дорогими прикрасами.
Однак, якщо досвіду в вишиванні мало, зовсім необов'язково планувати похід в дорогий бутік. Прикрасити річ стильною вишивкою зможуть навіть початківці умільці. Трохи терпіння, і ви зможете самостійно знайти підходящу схему, перенести малюнок на тканину, вишити річ одним з популярних способів і стати власницею ексклюзивного речі. Застосувавши наші поради на практиці, ви здивуєтеся, наскільки володіння цим видом рукоділля допомагає економити і при цьому чудово виглядати.
Для початку визначте, яка з ваших речей потребує оформлення. Прикрасивши одяг вишивкою, ви дасте їй друге життя і зможете почекати з новою покупкою. Це дозволить відкласти кошти або витратити їх на щось більш необхідне. До речі, до економії можна підійти і з іншого боку. З огляду на, що стан одягу для вишивки бісером (для якої підбираються схеми) має бути ідеальним, буває легше піти і купити нову. І тут можна проявити кмітливість: наприклад, можна вибрати просту блузку хорошого пошиття і фасону, замість того, щоб купувати незвичайну і дорогу. Прості речі коштують набагато дешевше, а декор можна зробити самостійно.
Пошук відповідного візерунка
Отже, коли ви визначилися з вибором речі, потрібно подумати про малюнок. Для цього дайте відповідь на наступні питання:
Головне - добре продумати всі деталі, щоб в результаті результат вас приємно здивував. Після цього бажано накидати на папері приблизний вигляд бажаного зображення. Потім - просто ввести в пошукову систему фразу: "вишивка бісером на одязі схеми» і вибрати відповідний узор або орнамент. У мережі ви знайдете безліч малюнків - ось тут і стане в нагоді ваш ескіз. Щоб не розгубитися і марно не витрачати час, просто підберіть схожий варіант і роздрукуйте його. Якщо зображення занадто велике або вимагає збільшення, попередньо його обробіть.
Також можна купити спеціальні перекладні малюнки і готові схеми для вишивки в магазинах для рукоділля. Але це може зайняти багато часу і вимагати додаткових витрат.
Як перенести зображення на тканину
Щоб малюнок був добре видно під час вишивання, його потрібно грамотно перевести. Існують різні методи:
Матеріали для роботи
Підібравши відповідний узор і скопіювавши його на тканину, придбайте відповідні матеріали. Для цього візьміть підготовлену річ в магазин і підберіть:
Перед роботою натягніть тканину з малюнком на п'яльці. Використовуючи кетельний, стебловий або тамбурних шви, вишийте малюнок. Також можете використовувати шов "петля в петлю». Цікавий момент: Якщо ви віддаєте перевагу вишивання «хрестиком» та обрали велику схему, відповідну фактичної площі всього вироби (топ, бюст'є або спідниця), готовий виріб буде нагадувати одяг з бісеру і ви будете чарівні. Якщо ви тільки вчитеся вишивати, вибирайте заготовки вишивки бісером, які зможете нашити.
Закінчивши вишивку, акуратно сховайте «хвостики» і перевірте, чи добре ви закріпили нитку. Після цього річ потрібно випрати вручну в теплій мильній воді, прополоскати, висушити і пропрасувати теплою праскою. Цілком можливо, що незабаром ви захочете пошукати більш складну схему, щоб прикрасити ще одну річ зі свого гардероба!
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