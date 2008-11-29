Різновиди медичних крісел і ліжок

Складно сказати, що представляє собою медична ліжко і крісло – узагальненої характеристики тут бути не може. Їх видовий склад залежить від функціонального використання в тій чи іншій сфері медицини.

Так, наприклад, розрізняють стоматологічні крісла, масажні столи, загальномедичні ліжка, крісла гінекологічні і багато інших видів, які можна придюати в інтернет-магазині med-mm, найпопулярніші з яких ми розглянемо.

Загальномедичні палатні ліжка

Являє собою стаціонарний або пересувний стіл для хворого. В залежності від використання їх оснащують:

ручками;

підлокітниками;

тримачами для крапельниць;

терапевтичними дугами;

додатковими секціями та іншими елементами.

Обов'язковими для медичної ліжка і крісла є:

Наявність реєстраційного посвідчення по нагляду у сфері охорони здоров'я.

Наявність м'яких (закруглених кутів), відсутність гострих виступаючих елементів.

Коліщатка для зручного пересування по палаті в разі прибирання. Мобільне ліжко спрощує проведення процедур з лежачими хворими - немає необхідності переміщати їх на носилки для того, щоб винести в інше приміщення.

Акушерські крісла-ліжка

Складна конструкція крісел гінекологічних пояснюється методикою проведення обстежень і процедур в гінекології. Стандартним вважається їх трисекційна конструкція – під спину, центральна і ножна. Перша і остання секції піднімаються і опускаються.

Акушерські крісла оснащують:

рухомими опорами під коліна і ступні;

ручками вздовж центральної секції;

нестаціонарним судном;

стійкою для крапельниць.

Як і палатні ліжка крісла гінекологічні повинні бути зареєстровані в службі по нагляду при Міністерстві охорони здоров'я. На них не повинно бути ніяких виступаючих елементів, про які можна поранитися або просто вдаритися.

Обов'язковою умовою вважається легкість миття. Саме з цієї причини сидіння роблять з шкірозамінника або м'якого пластику.

Стоматологічні крісла

Неприємна процедура для пацієнта повинна компенсуватися зручним місцем, де він сидить. У стоматології особливу увагу приділяють не тільки функціональності крісла, але і його зовнішнім виглядом і комфортному дизайну.

У стоматологічного крісла повинна бути комфортна спинка з підтримкою голови та ортопедичними вигинами для попереку. Крім цього сучасні моделі оснащують електроуправлінням за допомогою джойстика або ножної педалі. Завдяки даному управлінню лікар з легкістю наводить висоту і нахил спинки в потрібне йому стан.