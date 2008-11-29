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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Різновиди медичних крісел і ліжок
Складно сказати, що представляє собою медична ліжко і крісло – узагальненої характеристики тут бути не може. Їх видовий склад залежить від функціонального використання в тій чи іншій сфері медицини.
Так, наприклад, розрізняють стоматологічні крісла, масажні столи, загальномедичні ліжка, крісла гінекологічні і багато інших видів, які можна придюати в інтернет-магазині med-mm, найпопулярніші з яких ми розглянемо.
Загальномедичні палатні ліжка
Являє собою стаціонарний або пересувний стіл для хворого. В залежності від використання їх оснащують:
Обов'язковими для медичної ліжка і крісла є:
Акушерські крісла-ліжка
Складна конструкція крісел гінекологічних пояснюється методикою проведення обстежень і процедур в гінекології. Стандартним вважається їх трисекційна конструкція – під спину, центральна і ножна. Перша і остання секції піднімаються і опускаються.
Акушерські крісла оснащують:
Як і палатні ліжка крісла гінекологічні повинні бути зареєстровані в службі по нагляду при Міністерстві охорони здоров'я. На них не повинно бути ніяких виступаючих елементів, про які можна поранитися або просто вдаритися.
Обов'язковою умовою вважається легкість миття. Саме з цієї причини сидіння роблять з шкірозамінника або м'якого пластику.
Стоматологічні крісла
Неприємна процедура для пацієнта повинна компенсуватися зручним місцем, де він сидить. У стоматології особливу увагу приділяють не тільки функціональності крісла, але і його зовнішнім виглядом і комфортному дизайну.
У стоматологічного крісла повинна бути комфортна спинка з підтримкою голови та ортопедичними вигинами для попереку. Крім цього сучасні моделі оснащують електроуправлінням за допомогою джойстика або ножної педалі. Завдяки даному управлінню лікар з легкістю наводить висоту і нахил спинки в потрібне йому стан.
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