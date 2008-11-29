В 2017-2020 роки зростання доходів українців не буде

Якщо раніше українець міг без проблем знайти роботу з зарплатою 400-500 євро, то тепер такі доходи можливі лише на заробітках за кордоном.

Майдан відкинув економіку України в 90-і роки. Ще в 2014-му були розмови про те, що "ще чуть-чуть і буде економічне диво", але зараз вже і влада визнає: економічне зростання буде в майбутньому, і це майбутнє невизначене. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

"Минуло майже чотири роки, а зарплата в Україні знаходиться на рівні 200 євро, хоча до майдану вона була на рівні 400 євро, - констатував експерт. - І немає ніякої надії, що навіть через 5-7 років зарплата виросте до рівня 2013 року. Тому зараз для багатьох українців навіть не стоїть питання, їхати чи не їхати, а стоїть питання, куди і як поїхати ".

В українських гастарбайтерів зацікавлені Польща і Росія, правда, тільки в тих, хто готовий працювати на робочих професіях і отримувати зарплату менше, ніж місцеві. За кордоном не потрібні банкіри або менеджери, там і своїх начальників вистачає. І тут проблема: для нашої людини, яка тут була хай не на високих посадах, але керівником, їхати в Польщу працювати вантажником на складі прикро. Але іншого виходу немає.

"З урахуванням економічних подій можна чітко сказати, що з 2017 по 2020 роки ніяких істотних поліпшень в доходах українців не відбудеться, - впевнений Охрименко. - Час від часу буде зростати номінальна зарплата в гривні, але ціни будуть рости швидше. Тому рівень реальних доходів українців навіть в 2023 року не досягне рівня 2013 року. Можливо, це вдасться зробити пізніше. І весь цей час українцям доведеться виживати, причому, швидше за все, на заробітках за кордоном ".

Якщо раніше українець міг без проблем знайти роботу в Україні з зарплатою 400-500 євро, то тепер такі доходи можливі лише на заробітках за кордоном, продовжує економіст. Але завдяки знецінюю гривні, 400 євро в Україні - це цілком пристойні гроші. Так що практично кожен сьогодні стоїть перед вибором: їхати на заробітки за кордон або сидіти в Україні і слухати фантазії нашого президента і прем'єра.