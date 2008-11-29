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Північна Корея в змозі знищити майже все населення США

КНДР здатна знищити майже все населення США, і міжконтинентальні балістичні ракети для цього не знадобляться.

До таких висновків прийшли автори спеціальної доповіді для американського конгресу. У ньому говориться, що північнокорейська атомна бомба під час вибуху над територією США створить електромагнітний імпульс настільки сильний, що він може вивести з ладу всю електроніку і знеструмити цілий континент.

Це призведе до авіакатастроф і масових аварій на стратегічних об'єктах країни. Електроенергетичну систему вдасться відновити не раніше ніж через рік. Це також може привести до загибелі майже 90 відсотків населення США, впевнені автори документа.

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