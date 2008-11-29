Штучний інтелект відділяє платоспроможних геймерів від «жебраків»

Переважна більшість популярних ігор, таких як Clash Royale або Pokemon Go, безкоштовні для скачування, проте їх творцям потрібно на чомусь заробляти. А на плаву розробники тримаються завдяки геймерам, готовим витратити гроші на внутрішньоігрові предмети, зброю, бонуси та інші додаткові функції.

Однак, самим визначати платоспроможність того чи іншого гравця - занадто витратне завдання для студій. Цей обов'язок вони доручають Silicon Studio Corp. - сторонній компанії, яка встановлює психологічний профіль кожного користувача і формує стратегію по "викачування" з нього грошей. Базована в Токіо фірма, заснована в 1999 році як підрозділ Silicon Graphics (один з розробників спецефектів для фільму "Парк Юрського періоду"), пильно вивчає поведінку геймерів за допомогою алгоритмів машинного навчання і визначає максимальну суму, яку вони готові витратити.

Система Silicon Studio пророкує, як довго геймер буде грати, до якого рівня він зможе дістатися і яку суму може викласти за ту чи іншу додаткову функцію. "Ігрові дані - ідеальні для вивчення поведінки людини, - говорить Африка Періанес, фахівець з обробки та аналізу даних в Silicon Studio і колишня фізик-ядерник в Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН). За її словами, надана гравцями інформація переверне всю індустрію , змінить напрямок персоналізованих ігор .

Поведінку геймерів вивчає Yokozuna Data - створена в надрах Silicon Studio система, яка відокремлює платоспроможних гравців (званих "китами") від тих, які не хочуть платити ні за яких умов ( "криля" - мілководних рачків). За словами Періанес, на "китів" доводиться приблизно 1% користувачів, але саме вони генерують близько половини виручки студій. При цьому "криль" також необхідний, так як гравцям, готовим викласти великі суми, потрібна конкуренція.

Системою Yokozuna Data, каже Періанес, користуються принаймні три японські компанії, акції яких торгуються на біржі, а також великий розробник з Південної Кореї. Крім того, компанія веде активні переговори з деякими "великими європейськими видавцями" онлайн-RPG, повідомляє Bloomberg.