ООН внесе компанії США і Ізраїлю в чорний список

За даними ряду ізраїльських ЗМІ, за останні кілька тижнів майже 200 різних фірм і корпорацій отримали попередження про те, що вони порушують міжнародні закони і резолюції ООН, і незабаром будуть включені в "чорний список", який буде опублікований Радою ООН з прав людини в грудні цього року.

Про це зокрема, повідомило видання Yedioth Ahronoth, а також ізраїльський телеканал Channel 2. Як зазначається, Верховний комісар ООН з прав людини Заїд бен Раед аль-Хусейн направив попередження 130 ізраїльським компаніям і 60 транснаціональним корпораціям.

В їх число входять такі компанії як Airbnb, Caterpillar, Coca-Cola, Motorola, Hewlett-Packard, TripAdvisor, Teva Pharmaceutical, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, а також найбільші ізраїльські банки Hapoalim і Leumi. За оцінками ООН, дані компанії ведуть роботу на західному березі річки Йордан, Східному Єрусалимі і Голанських висотах в порушенні міжнародного законодавства і резолюцій ООН.

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, "чорний список" даних компаній буде опублікований в грудні цього року. Неназваний представник уряду Ізраїлю в коментарях Yedioth Ahronoth зазначив, що офіційна публікація даного списку може привести до відтоку інвестицій в даних компаніях.

"Це може змусити великі інвестиційні компанії або пенсійні фонди, які володіють акціями різних ізраїльських компаній, вивести свої кошти з їх капіталу, так як вони ведуть діяльність на території ізраїльських поселень. Може початися ефект" сніжної грудки ", і в результаті економіці Ізраїлю може бути завдано серйозної шкоди ".

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі раніше також заявляла, що США можуть вийти з Ради ООН з прав людини через внесення компаній в чорний список, через їх діяльність на території Палестини та інших держав, які в Ізраїлі вважають своїми.