Что такое аномия?

Термин аномия подразумевается под собой не болезнь, а некое явление, поэтому впервые это слово было употреблено по отношению к целым пластам населения.

Значительно позже его стали употреблять и психологи для описания состояния отдельных личностей, но термин все также прочно связан с социумом. Подробнее о явлении – тут.

Что это такое?

Впервые это понятие было введено Эмилем Дюркгеймом, однако его также тесно связывают с именем Роберта Мертона, который внес значительный вклад в популяризацию этого термина и исследования явления в историческом контексте.

Весьма упрощенная трактовка термина аномия – потеря устоев, отсутствие доверия прежним нормам. Как правило, речь идет об этико-моральных нормах поведения, поэтому потеря устоев выражается в антисоциальном поведении, которое порицается большей частью людей. Естественно, не любые проявления нестандартного поведения подпадают под социально-психологическое определение.

Психологическое понимание термина

Отклонения поведения обычно характерны для целых слоев населения. Чаще всего этот феномен затрагивает молодежь, как самую динамичную и развивающуюся часть общества. Молодые люди, которые только недавно вышли из-под родительской опеки очень восприимчивы к новым веяниям, однако заложенные родителями нормы также играют свою роль.

Если рассматривать поведение в психологическом смысле, опираясь на конкретного индивида, то отклонения могут быть связаны именно с личностной дисгармонией. Сталкивается видение мира родителей, которое закладывается в ребенка, и новые представления, которые были созданы на основе собственных наблюдений. Если существуют расхождения в видении мира, челок теряет опору, что и проявляется в поведении, которое не только выходит за рамки морали, но иногда и является противоправным.

Девиантное поведение молодых людей – вполне привычное явление, которое чаще называют переходным возрастом, что делает отсылку к термину аномия в более широком смысле. Переходный этап – самое неустойчивое время как для конкретного индивида, так и для целых групп людей. При этом понимание того, что наступило время перемен, определяется только личностными ценностями, а вернее их столкновением с новыми устоями. Новые нормы не всегда приживаются, однако это не мешает им всколыхнуть умы отдельных людей и слоев населения.

Социологическое видение

С социальной точки зрения антисоциальное поведение, характерное для больших групп людей, часто бывает связано с переходным этапом истории. Часто такие этапы сопровождаются экономическим спадом. А поведение общественных масс приводит к бунтам, революционному настрою, мелким стычкам с главенствующими структурами. Вполне закономерно, что такие социальные настроения приводят к смене политического строя и власти. А бунтующие массы постепенно успокаиваются и создают для себя новые моральные ценности, которым следуют в дальнейшем.

Социологические исследования обычно опираются на исторические прецеденты, где четко видно как ранее инертное и довольное общество переживает падение моральных ценностей. Увеличивается число преступлений, многие из них нацелены на разрушение предметов искусства, осквернении символов государства и власти. При этом социум не сдерживают правовые нормы, так как люди просто игнорируют их.

Примеры и описание поведения, отклоняющегося от норм

Наиболее частым примером в отклонении поведения в рамках общества называют суицидальные настроения и общественную апатию, однако есть и другая крайность, когда примером аномического поведения становится вандализм и даже терроризм. Если в первом случае общество закрывается, переживая кризис внутри, то во втором случае общественные настроения проявляются агрессивно, подстегнутые желанием получить новую точку опоры как можно скорее. При этом у групп людей не возникает мысли о том, что их действия противоправны или наносят урон другим гражданам.

Также разрушение этических норм сопровождается, как у отдельных людей, так и у групп:

Растерянностью и даже страхом, который может перейти в навязчивое состояние;

Приступами неконтролируемой паники;

Депрессией;

Экстремистскими настроениями;

Приступами агрессии по отношению к представителям устоявшихся моральных ценностей;

Полным игнорированием не только этических норм, но и законодательных актов.

Повлиять на население, которое проявляет такие признаки, практически невозможно, так как логичным выходом обычно становятся любые значительные перемены.

Если же поведение характерно лишь для небольших групп, то они успокаиваются сами собой либо с помощью ужесточения норм и наказаний за нарушения. В психологическом смысле лечением может стать смена обстановки и окружения, а также постоянные сеансы психотерапии.

Источник: depressio.ru – сайт о депрессии , страхах и неврозах