Головне про нові пенсії: як перерахувати надбавку і чи врахують в стаж декрет

Пенсіонери не можуть заспокоїтися третій тиждень: чому одним пенсії підняли, а іншим - ні? І що чекає після цієї пенсійної реформи пенсіонерів майбутнього?

1.Чому одним підняли пенсії на тисячі, іншим - на копійки, а третім - взагалі не підняли?

Розмір пенсії обчислюється виходячи з страхового стажу людини і заробітку, з якого зроблені відрахування в Пенсійний фонд. Чим вище був заробіток і стаж, тим більший розмір пенсії людина отримала після осучаснення.

Експерти кажуть, що практично не збільшилися пенсії тих, хто виходили на пенсію в 2014-2016. Справа в тому, що за минулий час середній показник виріс ненабагато, а коефіцієнт страхового стажу зменшився. Крім того, не перераховувалися пенсії по спецзакону- держслужбовцям, працівникам прокуратури, податківцям, суддям, військовим, наукові пенсії.

До речі, з 1 жовтня наукові пенсії скасовані, і вони не будуть перераховуватися до того моменту, поки людина сама не визначить, що у нього пенсія по загальному закону буде вище, ніж наукова. Тоді він зможе перейти на звичайну пенсію.

Що стосується військових, то до 1 листопада 2017 року в ВР подадуть відповідний законопроект, в якому повинен бути передбачений перерахунок військових пенсій в 2018 році.

2. Що робити, якщо ви не задоволені своїм надбавкою?

У цьому випадку експерти радять зробити перерахунок - можливо, для обчислення пенсії у вас були взяті не самі "вигідні" роки. Для перерахунку потрібно подати в ПФ довідку про заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року.

Після липня 2000 року враховується весь заробіток. Але ці дані є в ПФ, тому брати на підприємстві довідку про зарплату за цей період не потрібно.

3. Кому вигідно докуповувати страховий стаж?

Провівши розрахунки з’ясовується: купувати страховий стаж при існуючих розцінках в більшості випадків невигідно

Експерти кажуть, що страховий стаж доцільно буде докуповувати тим, у кого наявний стаж не дає права на пенсію. Скажімо, якщо у людини до 60 років до необхідних 35 років не вистачає декількох місяців, їх має сенс докупити, щоб отримувати пенсію саме з 60 років, а не з 63-х.

На сьогодні, якщо людина не працює і не є застрахованою особою, він може купувати страховий стаж, сплачуючи щомісяця 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 704 грн (0,22х3200). З нового року мінімальна зарплата зросте, відповідно, зросте і вартість місяця стажу. Але це стосується тільки тих, хто купує стаж "сьогодні на сьогодні". Якщо ж людина хоче купити стаж за попередні періоди з 2004 по 2016 рік, вийде дорожче. По-перше, при покупці за основу буде братися мінімальна зарплата в той рік, в якому ви платите. По-друге, суму потрібно буде ще й помножити на два. Тобто, якщо людина в 2018 році захоче купити стаж за 2016 й, щомісяця йому обійдеться в 1655,28 грн. (3762х0,22х2). Так що вигідніше платити поступово щомісяця.

4. Чи враховується до страхового стажу навчання у вузі і декрет?

Навчання на стаціонарі враховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року. Починаючи з 2004 року цей стаж враховується лише за умови укладення та дотримання договору про добровільне страхування в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

А ось декретні три роки до страхового стажу враховуються, причому навіть в тому випадку, якщо жінка не пішла в декрет, а просто не працювала. Як нам пояснили в ПФ, якщо у жінки є дитина до 3 років, її страховиком є орган соціального захисту населення, який і подає дані про неї до системи персоніфікованого обліку.

Якщо жінка народила дитину, скажімо, в 90-е, це буде враховано на підставі свідоцтва про народження дитини.

5. Як буде враховуватися стаж "заробітчан" при розрахунку їх пенсій?

До 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними трудової книжки (за довідками і т.д.), а починаючи з 1 січня 2004 року - за даними персоніфікованого обліку. Робота за кордоном в країнах, з якими немає відповідної угоди, до страхового стажу не входить. Якщо ж угода між країнами укладена, то при обчисленні страхового стажу та розміру пенсії, треба враховувати норми, прописані в них.

На сьогодні угоди укладені з Чехією, Словаччиною, Болгарією, Польщею, Португалією, Іспанією, Угорщиною, Румунією, Монголією, а також республіками колишнього СРСР, включаючи Латвію, Литву й Естонію.