Медична реформа в Україні - 2017

Темою статті стане медична реформа в Україні - 2017, яка вже прийнята, затверджена, і вступить в силу з початку 2018 року.

Отже, медична реформа в Україні - 2017 переважно описана в законі "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків" №6327, який прийнято Верховною Радою 19 жовтня 2017 року. Варто зазначити, що з моменту першого читання до прийняття в даний закон було внесено багато суттєвих змін. Крім цього закону є і інші нормативні акти, що регулюють медичну реформу, але вони ще знаходяться на розгляді, остаточно не прийнято. Один з них (№6604) вносить поправки до Бюджетного кодексу, а інший (№7117) стосується підвищення якості медичних послуг в сільській місцевості. Обидва законопроекти на даний момент прийняті в першому читанні.

У чому суть медичної реформи в Україні? На що вона вплине

Медична реформа в Україні. Що зміниться для пацієнтів?

Вибір лікаря. Кожен громадянин отримує право самостійно вибирати собі сімейного лікаря-терапевта, без прив'язки до конкретного медзакладу і місця реєстрації. З обраним лікарем пацієнт укладає угоду (декларацію про вибір лікаря), на підставі якого отримує від нього безкоштовну медичну допомогу. Якщо в подальшому лікар з яких-небудь міркувань не влаштовує пацієнта, він має право розірвати угоду і поміняти лікаря на будь-якого іншого. Це нововведення набуде чинності вже з 1 січня 2018 року.

Платні та безкоштовні послуги. Медична реформа в Україні передбачає, що всі послуги лікарень будуть розділені на 2 категорії: безкоштовні (оплачувані державою) і платні (оплачувані пацієнтом). Спочатку планувалося, що буде і третя категорія - частково платні (частково оплачувані пацієнтом, частково державою), але цю норму із закону виключили).

Вводиться так званий "гарантований пакет" - перелік медичних послуг і препаратів, які гарантовано будуть безкоштовними. Планується, що безкоштовним буде надання першої медичної допомоги, госпіталізація за призначенням лікаря, госпіталізація та надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, виклик швидкої допомоги, профілактика, лікування та діагностика хвороб, лікування травм, консультації у сімейного лікаря-терапевта, базові аналізи і т. д.

Платними будуть, наприклад, стоматологічні послуги, послуги естетичної хірургії, послуги, що надаються за бажанням хворого (а не за призначенням лікаря), складні операції із застосуванням лазерного обладнання і т.д. Причому, вартість платних медичних послуг буде однаковою для всіх регіонів і державних медустанов, вона буде встановлюватися централізовано.

При цьому точний перелік безкоштовних і платних послуг ще не затверджений. Дане нововведення повністю вступить в силу аж з 2020 року, і до цього моменту ще буде опрацьовуватися.

Платні та безкоштовні ліки. Відносно безкоштовних ліків - ще раніше, в квітні 2017 року, затверджена програма "Доступні ліки", в ній виділено 3 категорії хвороб, для лікування яких пацієнт має право придбати препарати безкоштовно або за зниженими цінами, це:

серцево-судинні захворювання;

бронхіальна астма;

цукровий діабет 2-го типу.

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати від нього рецепт з вказівкою не конкретного препарату, а активної діючої речовини в ньому, вибрати будь-які ліки, що містять цю активну речовину і беруть участь в програмі (виходячи з вартості зі знижкою або можливості отримати безкоштовно), вибрати аптеку, що бере участь в програмі, і звернутися туди з рецептом.

Зараз до цього переліку входить 20 активно діючих препаратів і більше 150 ліків, планується, що він буде розширений.

Що зміниться для лікарів?

Медична реформа в Україні - 2017 істотно торкнеться і роботи лікарів, особливо - сімейних лікарів-терапевтів. Які нововведення прийняті в цьому плані?

Перш за все, виключається поняття "зарплата лікаря". Тепер лікарі отримуватимуть не заробітну плату, а дохід, розмір якого буде визначатися кількістю обслуговуваних пацієнтів. А це кількість, в свою чергу, безпосередньо залежатиме від якості обслуговування, адже кожен пацієнт має право вибирати собі будь-якого лікаря і міняти його в будь-який момент.

Медична реформа передбачає визначення річної вартості обслуговування одного пацієнта. У 2018 році вона складе 370 гривень, з 2019 року - 450 гривень. . Обслуговування дітей і пенсіонерів буде тарифікуватися за підвищеним тарифом. При цьому встановлюється максимальний ліміт - один лікар має право укладати не більше 2000 угод з пацієнтами.

Автори медичної реформи прогнозують, що такий підхід дозволить вже в наступному році підвищити середній дохід лікарів приблизно в 2,5 рази (в 2017 році він становить 7360 грн, в 2018 планується 18400 грн).

При цьому заробіток лікаря буде перераховуватися з бюджету не безпосередньо лікаря, а в медустанову, за яким він закріплений, після чого керівник медустанови буде розподіляти ці кошти між працівниками.

Що зміниться для медустанов?

Медична реформа - 2017 суттєво зачепить і роботу українських медустанов, які з бюджетних стануть некомерційними державними і комунальними підприємствами та отримуватимуть фінансування не по планово-розподільчій системі, а пропорційно кількості надаваних в них медичних послуг. Крім того, всі ці установи поступово, до 2024 року отримають право надання платних медичних послуг, але в обсязі не більше 20% від загального обсягу наданих послуг.

Паперові картки та історії хвороб будуть замінені єдиною електронною базою даних e-Health, в якій буде вестися весь документообіг медустанов, нараховуватися заробіток лікарів і іншого медперсоналу, а пацієнти зможуть реєструватися в системі і бачити свій особистий кабінет з історією хвороби, здійснювати електронний запис до лікаря , що виключить черги.

Медичні установи зможуть самостійно формувати штат медперсоналу і визначати заробітну плату співробітників, виходячи з обсягу послуг, які вони надають, державного фінансування надання безкоштовних послуг і заробітку на платних. Між медперсоналом виникатиме конкуренція, і збільшити свою конкурентоспроможність (як і розмір доходу) на ринку праці можна буде тільки шляхом підвищення якості послуг, що надаються. Неефективний медперсонал ризикує залишитися без роботи.

Контролювати всі фінансові потоки в галузі охорони здоров'я буде спеціально створений орган - Національна служба здоров'я. Вона ж буде здійснювати контроль над якістю послуг, що надаються, виступати свого роду посередником між пацієнтами і лікарями, яким можна буде поскаржитися в разі отримання послуг неналежної якості.

Медична реформа в Україні: етапи впровадження.

Всі нововведення в рамках медичної реформи будуть впроваджуватися поетапно, в 3 етапи.

• 1 етап - з 2018 року - реформа первинної ланки медичної допомоги (надання послуг сімейними лікарями);

• 2 етап - 2018-2019г. - реформа вторинної і третинної ланки (послуги профільних лікарів, лікарні, впровадження пілотних проектів);

• 3 етап - з 2020 р. - остаточний перехід на нові принципи фінансування системи охорони здоров'я на всіх рівнях.

Медична реформа в Україні: основні ризики.

В цілому проведення медичної реформи побудовано на переході до принципів міжнародних стандартів систем охорони здоров'я, що дуже добре. Система охорони здоров'я зараз знаходиться в такому стані, що її реформування однозначно необхідно. Однак, в умовах України є ряд досить серйозних ризиків, з якими, швидше за все, доведеться зіткнутися в процесі впровадження медичної реформи – 2017.

Ризик 1. Нерозуміння реформи. Це, мабуть, головний ризик. Всім відомо, що як серед працівників охорони здоров'я, так і серед їхніх пацієнтів дуже багато людей "старої закалки", які будуть сприймати будь-які нові стандарти роботи медустанов однозначно негативно, тому що вони звикли до іншого. Це створює великі ризики саботажу медичної реформи в регіонах і окремих медустановах. Справа в тому, що повне проведення реформи вимагає прийняття певних нормативних актів ще й на місцях, в регіонах, і без розуміння її необхідності такі акти можуть бути не прийняті. Як бути в цьому випадку - незрозуміло.

Ризик 2. Труднощі з впровадженням e-Health. Проведення медичної реформи передбачає впровадження дуже масштабного високотехнологічного проекту - системи e-Health. Розробка і впровадження цієї системи - складна і дорога задача. Наприклад, з урахуванням того, що в багатьох медустановах навіть до сих пір немає інтернету.

Ризик 3. "Непідйомні" тарифи на платні послуги. Скільки будуть коштувати платні медичні послуги - поки точно невідомо, та й тарифи будуть стверджувати щорічно. Але прогнози і приблизні розцінки говорять про те, що їх вартість буде дуже важкодоступною для широких верств населення.

Ризик 4. Брак фінансування безкоштовних послуг - втрата якості. Якщо судити за сумою, що виділяється в якості оплати лікаря за річне обслуговування одного пацієнта (припустимо, 375 гривень у 2018 році), можна зробити висновок, що такої суми мало для надання якісних медичних послуг.

В цілому ж, навколо медичної реформи в Україні дуже багато політичних суперечок, що теж ускладнює її впровадження. У будь-якому випадку, реформа вже прийнята і буде впроваджуватися, а ось наскільки безболісно це станеться, і що з цього вийде в підсумку - покаже час.