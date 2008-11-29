Оригінали та підробки вітрового скла для автомобіля

Ринкові відносини сьогодні не цілком прозорі, і спілкування продавців з покупцями найчастіше закінчується справжнім шахрайством і обманом, в результаті чого споживач стає заручником придбання неякісного товару. Не є винятком з цього правила і покупка автомобільного скла, виробництво якого часом ведеться в домашніх умовах без використання сучасних технологій.

Поява на ринку такої продукції не тільки шкодить споживачеві, але і дискредитує торговельну марку фірми-виробника, під якою випускається товар сумнівної якості, іншими словами - підробка.

Здавалося б, ситуація безвихідна. Однак існує кілька критеріїв, що дозволяють виявити товар, виробництво якого не вселяє довіри.

Непрофесіоналові досить складно відрізнити оригінал від підробки. Як правило, перші ознаки неякісного скла проявляються лише через деякий час після його установки. Наприклад, воно легко піддається механічним пошкодженням, навіть за допомогою звичайних двірників. Можливо, також візуальне спотворення зовнішнього простору, що оточує автомобіль.

Причиною таких недоліків найчастіше є використання сировини, невідповідного вимогам державних стандартів, і недотримання технологічного процесу виготовлення, що тягне за собою кінцеве порушення форми виробу і його технічних характеристик. При цьому існує велика ймовірність можливого непередбачуваного порушення цілісності скла в результаті дорожньо-транспортної аварії та утворення гострих осколків, які становлять велику небезпеку для здоров'я і навіть життя людини. Але для того, щоб скло розсипалося, не обов'язково наявність ДТП, достатньо навіть незначного пошкодження або ж різкі зміни температури повітря.

Міцність скла, виготовленого в умовах підприємства, набагато вища, виготовленого кустарним способом, як мінімум, в 4 рази. Не варто говорити про те, що дане скло прослужить, не створюючи проблем, весь заявлений фірмою-виробником термін. При ударі таке скло розлітається на дрібні осколки, не утворюючи при цьому граней, які могли б загрожувати життєдіяльності людини.

Справжнє, виготовлене з дотриманням всіх технічних умов, автомобільне скло ніколи не мутніє, не спотворює зображення навколишнього простору, погано проводить тепло.

Велику роль в його виготовленні грає і якісне обладнання, що дозволяє з високою точністю витримувати температурні показники процесу, а так само геометрію.

Оригінальне вітрове скло для автомобілів Hyundai https://agcdnepr.com.ua/g3810570-avtomobilnye-stekla-dlya і багатьох інших марок авто виробляється компанією Asahi Glass Company, яка є найбільшим виробником стекол для автомобілів у світі. Стекла AGC служать на ринку України тривалий час і зарекомендували себе з найкращої сторони.

При покупці автомобільного скла слід звертати особливу увагу на його торцеві частини. Якщо виникає підозра в тому, що його обрізка проводилася вручну, варто відмовитися від покупки. При такому формуванні краю завжди існує небезпека порушення заданих розмірів виробу. При промисловому виготовленні зазначені дефекти виключаються, оскільки, на підприємстві обрізка проводиться за допомогою сучасного обладнання, оснащеного програмним управлінням.

Крім зміни розмірів, краї, оброблені вручну, обов'язково будуть шорсткими, мати подряпини і відколи. Присутність таких недоліків призводить до появи численних тріщин, що йдуть від країв скла до центру, в кінцевому підсумку призводять до повного руйнування виробу. Оброблене алмазним диском промислове скло начисто позбавлене подібних недоліків.

Іншою ознакою неякісного виготовлення виробу є дуже швидка зміна кольору сонцезахисної смуги, як правило, наноситься на верхню частину лобового скла. Її вигорання тягне за собою зміну розмірів, після чого автомобіль не може бути визнаним технічно справним при черговому техогляді. Оригінальне скло позбавлене такого недоліку. Нанесений сонцезахисний шар не змінює свого відтінку протягом усього терміну експлуатації.

Види автомобільного скла

За кількістю шарів розрізняють одно- і багатошарові вироби. Перші з них мають назву «сталініта». Це таке скло, яке, розпадаючись при сильному ударі на невеликі елементи, утворює тупі краї. Вони в процесі виготовлення проходять спеціальне загартування. Їх основне призначення - установка в отворі дверей і на задніх арках кузова автомобіля.

Багатошарове автомобільне скло отримало назву «триплекс», оскільки у ньому спостерігається чергування скла і полімеру. У разі розпадання скла від механічного впливу розльоту осколків не відбувається. Більшість елементів залишається на плівці, не завдаючи шкоди пасажирам, що знаходяться в машині. Будучи більш безпечним, таке скло переважно використовується в якості лобових.

Так зване «атермальние» скло здатне здійснювати 50% захисту від ультрафіолету. Такі технології в принципі не можуть бути використані при виготовленні скла в домашніх умовах.

Маркування

При заводському виготовленні, маркування скла проводиться двома способами: гравіруванням і травленням. При цьому вказується тип скла, дата його випуску, завод-виготовлювач. Найсучаснішим способом промислового маркування, сьогодні, є створення голограми, яка додатково захищає будь-який бренд від підробки.

Єдиною перевагою вітрового скла, виготовленого в кустарних умовах є низька ціна, яка не захищає споживача від всіх перерахованих вище недоліків, пов'язаних з його експлуатацією.

Встановивши неякісне скло, кожен прирікає себе на безліч проблем, починаючи від незручності огляду дорожньої обстановки до швидкого зносу або руйнування. Годі й говорити про здоров'я, втрата якого при випадковому зіткненні з іншим автомобілем або предметом виливається в досить серйозні травми, часом не сумісні з життям.

В кінцевому результаті, навіть при мінімальному ризику отримати фізичні ушкодження, виграти у витратах навряд чи вийде, оскільки скло, виготовлене кустарним способом, доведеться неминуче міняти досить часто.

Хочеться вірити, що завдяки отриманій інформації, кожен водій зможе вибрати у каталозі AGC Dnepr для своєї машини оригінальне автоскло.