Гироборд – модный тренд или отличный вариант городского транспорта?

Особенности строения, правила выбора гиробордов. Какой гироскутер подойдет для ребенка?

Специфика строения гироборда

Гироборд, гироскутер, хуверборд, мини сигвей… Это компактное устройство имеет множество разных названий, но больше всего ему подходят три первых. Гироборды, в отличие от сигвеев, не оснащаются рулевым столбом, все управление происходит за счет переноса массы тела. Внутри компактного корпуса спрятана электронная плата и система гироскопов, стабилизующая положение в пространстве. Сенсоры системы передают данные на микропроцессор, обрабатывающий и подающий сигнал двигателям-колесам. Таким нехитрым образом осуществляется движение.

Главная особенность гироскутеров – они компактны и просты в эксплуатации. При сильном желании, такой «транспорт» можно перенести в сумке или под мышкой. Гироскутеры не загрязняют окружающую среду, заряжаются от обычной сети, а заряда хватает, в зависимости от модели, от 10 до 25 километров. Большинство современных гиробордов среднего ценового сегмента оснащаются аудио колонками, модулем Bluetooth, подсветкой. Более дорогостоящие изделия отличаются корпусом с защитой от влаги и грязи.

Управлять девайсом несложно, но начинать обучение лучше на просторной площадке, где нет помех – пешеходов и транспорта. Помните, что балансировочная система активируется, когда платформа находится в горизонтальном положении. Центр тяжести тела нужно плавно переместить на толчковую ногу, после чего поставить вторую ногу на платформу. Становитесь ровно, чтобы начать движение, немного наклонитесь вперед. Двигайтесь плавно и медленно, поскольку без навыков можно потерять равновесие и упасть. Поворот направо выполняется легким наклоном вперед правой ноги, точно так же налево, с наклоном левой ноги.

Если вы купили устройство ребенку, позаботьтесь о защите – налокотниках, наколенниках, предотвращающих серьёзные травмы. Всегда можно приобрести в www.dopomoga.ua

Выбираем правильно

Внимательно изучайте характеристики – ресурс батареи, время зарядки. Для частых поездок с гироскутером по городу, актуален вес, потому подбирайте изделия с облегченным корпусом.

Дальность поездок – чтобы добираться до работы или учебы, понадобится неплохой запас хода. Ищите модели, способные проехать от одной зарядки 20-25 километров.

Ключевой критерий, влияющий на маневренность и характер передвижения – это диаметр колес. Хуверборды с 10-дюймовыми колесами считаются «внедорожниками» среди гироскутеров, поскольку запросто ездят по неровностям, грунтовым дорожкам, но немного теряют в динамике и маневренности.

Борды с колесами 6.5 дюймов идеально подходят для обучения, хорошо ведут себя на ровных покрытиях: асфальтированных дорожках, ровной плитке, позволяют быстро набрать нужную скорость. Отличный выбор для ребенка – транспорт не даст слишком разогнаться, но обеспечит хорошие условия для обучения.

Модели с колесами 8 дюймов – некий компромисс между маневренностью и проходимостью. Такие скутеры неплохо «гасят» дорожные неровности, но более манёвренные, по сравнению с 10-дюймовыми моделями.