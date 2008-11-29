Ріст світової економіки набирає оберти

Світова економіка набирає силу і продовжує найширше відновлення з початку десятиліття, незважаючи на те що такі проблеми, як нерівність, загрожують порушити структуру суспільства, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

Оновлений глобальний прогноз, який МВФ представить на наступному тижні, ймовірно, буде "ще більш оптимістичним", сказала Лагард, виступаючи в Інституті управління імені Кеннеді при Гарвардському університеті.

10 жовтня МВФ оприлюднить доповідь "Перспективи розвитку світової економіки" в ході своїх щорічних нарад у Вашингтоні, пише Bloomberg.

"Циклічний підйом" в інвестиціях і торгівлі країн з розвиненою економікою, особливо в Європі і Японії, сильніший, ніж очікувалося, зазначила Лагард. За її словами, зростання в США буде "вище тренда" в цьому і в наступному роках, хоча прогнози мінливі, через мінливу перспективу податкових реформ.

Майже три чверті світу "переживає підйом" з точки зору валового внутрішнього продукту, і кінцевим результатом цього є найширше прискорення глобального зростання з початку десятиліття, відзначають в МВФ.

Азіатські ринки, що розвиваються на чолі з Китаєм і Індією залишаються сильними, в той час як перспективи стали "трохи яскравіші" в інших країнах з економікою, що формується і країнах, що розвиваються, включаючи експортерів сировинних товарів в країнах Африки на південь від Сахари і в Латинській Америці, повідомила Лагард .

"Ми бачимо, як пробивається сонце, - зазначила глава МВФ. - Але це не ясне небо".

Вона попередила, що світова економіка стикається з низкою загроз: від високих рівнів заборгованості в багатьох країнах до швидкого розширення кредитування в Китаї і "надмірного прийняття ризиків" на фінансових ринках. Зберігаються низькі темпи зростання з моменту фінансової кризи 2008 р, що посилили проблему нерівності, в здатності світу адаптуватися до технологічних змін і глобальної інтеграції, пояснила Лагард.

Проте більш оптимістичні перспективи задають позитивний тон для нарад МВФ наступного тижня, на яких зберуться міністри фінансів і представники центробанків 189 країн-членів фонду. Їх може порадувати той факт, що президент США Дональд Трамп не виконав більшість своїх торгових загроз, таких як обіцянки ввести тарифи на іноземну сталь і покарати компанії, які розміщують виробництво за кордоном. Однак зусилля США щодо перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) і торгової угоди з Південною Кореєю все ще тривають.

Центральним банкам слід чітко донести свої плани і підняти ставки до таких рівнів, щоб уникнути ринкових потрясінь і жорсткості фінансових умов, які можуть підірвати відновлення, попередила Лагард. Країни із великими державними фінансами, такі як Німеччина і Південна Корея, повинні інвестувати більше в свої економіки, додала вона.

За словами глави МВФ, країни повинні прагнути до підвищення продуктивності, що в свою чергу підвищить заробітну плату за рахунок таких кроків, як скорочення бюрократизму і збільшення витрат на дослідження, розвиток і інфраструктуру.