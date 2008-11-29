Как выбрать ортопедический матрас?

Понятие здорового сна подразумевает полноценный отдых, восстановление сил и энергии, чего невозможно достичь, если поза спящего человека неправильна. Выбор подходящих поверхностей для кровати, таких как матрасы Sleep&Fly, - важное условие для решения этой задачи.

Преимущества в использовании ортопедических матрасов

Удобное положение во сне особенно важно для людей, имеющих нарушения в шейном, поясничном или спинном отделе. Обычные пружинные конструкции, связанные проволокой, имеют свойство проминаться, образовывая ямы. Проваливаясь в них, позвоночник оказывается искривлённым, а мышцы, связанные с ним, испытывают неравномерную нагрузку. Блоки пружин в ортопедических вариантах независимы друг от друга.

Бренд матрасов Sleep&Fly предлагает покупателям образцы, имеющие такие свойства, как:

Устойчивость к перепадам нагрузок.

Хорошая вентиляция внутренних слоёв.

Натуральные материалы в основе, не вызывающие аллергических реакций.

Эффект массажа.

Долговечность.

Применение современной технологии «Hotmelt» в изготовлении чехла.

Каждая сторона адаптирована для зимнего либо летнего сезона.

Разновидности

Существует множество видов, различающихся по жёсткости, наполнителям, размерам. Матрасы серии Sleep&Fly от фабрики ЕММ, предоставляют широкий выбор спальных товаров на любой вкус и кошелёк.

Независимые конструктивные блоки бывают беспружинными. Это одна из наиболее популярных разновидностей, ввиду отсутствия скрипа деталей и металла внутри.

Вариантов наполнения тоже достаточно: латекс, бамбуковое волокно, пенополиуретан и другие. Каждое имеет плюсы и минусы, подбирается индивидуально.

Руководство по выбору

Выбрать правильный атрибут для сна нетрудно, если следовать простым рекомендациям. В первую очередь в расчёт берётся вес клиента. Отталкиваясь от этого параметра, рассчитывается требующаяся жёсткость.

Людям, обладающим большой массой тела, стоит обратить внимание на плотные текстуры тканей и пружины повышенной прочности. Тем, у кого весовые качества находятся в норме, подойдут обычные конструкции свободных блоков средней жёсткости. Человеку худой комплекции необходима мягкая ортопедическая поверхность из натурального латекса.

Фирменные матрасы Sleep&Fly создаются с учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого покупателя, что является гарантией здорового и комфортного сна.