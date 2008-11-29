Autobooking решает проблему выбора СТО для прохождения ТО автомобиля

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда в машине неожиданно случается поломка. Это касается не только старых автомобилей. В отсутствие должного ухода и обслуживания сломаться может любая машина. Причиной может являться плохое топливо, неудовлетворительное состояние дорог. Силы, нервы, тратятся на поиск подходящей автомастерской. Время уходит на согласование различных вопросов. Лучше не задумываться.

Как избежать неожиданной поломки

Вероятность поломок авто можно значительно снизить. Просто необходимо грамотно, своевременно проводить ТО автомобиля. Вы можете быстро решить вопросы, связанные с этим. Сейчас заказать услугу любой направленности, можно на специализирующихся сайтах. В этом случае логично воспользоваться сервисом подбора СТО - AutoBooking.

Необходимость услуги

Вы можете задать вопрос: что такое техническое обслуживание, зачем это нужно? Это можно понять. Чтобы заказать услугу ТО, нужно осознать необходимость расходов. Периодическое техническое обслуживание - вид услуги, причем, крайне необходимой для безопасной эксплуатации транспортного средства. В ТО машины входит целый комплекс мер, направленных на поддержание автомобиля в исправном состоянии.

При проведении технического обслуживания, могут быть выполнены такие работы:

смазка узлов и агрегатов;

регулировка;

контроль и диагностика;

крепеж;

работы, связанные с электротехническим оборудованием.

Кроме того могут выполняться другие работы, многое зависит от модели и марки автомобиля и других нюансов. При проведении ТО выполнение всех перечисленных выше работ не является обязательным требованием. Все зависит от текущей необходимости и рекомендаций кампании изготовителя авто.

По периодичности проведения, сложности, работы по техническому обслуживанию можно разделить на категории:

ТО проводимое ежедневно самим владельцем. Включает общий ежедневный осмотр авто. Слежение за уровнем жидкостей и масла. Техническое обслуживание, проводимое с определенной периодичностью. Проводится на СТО и включает работы по регулировке, диагностике, чистке и смазке. Частота выполнения зависит от пробега и условий эксплуатации. Сезонное ТО заключается в подготовке автомобиля к эксплуатации в холодное время (проводится осенью) и в теплое время (проводится весной).

Заказ услуги на AutoBooking

На сайте autobooking.com вы быстро подберете подходящее время и место проведения техобслуживания авто. Заказать услугу ТО не составит труда и займет немного времени. Наберите название услуги в поиске. Выберете удобную СТО, время и место, сделайте заказ. Не нужно звонить, лично договариваться объезжать станции. На сервисе предлагаются свободные на удобное время СТО. Прибегнув к услугам сервиса, вы значительно сэкономите время. Сеть партнерских станций техобслуживания охватывает все крупные города Украины. Кампания сотрудничает только с надежными станциями техобслуживания.

Стоит ли экономить

Конечно, часто владельцы автомобилей ищут как сэкономить на обслуживании. Это не тот случай. Незначительная экономия может обернуться еще большими затратами. Часто на мелких технических станциях и мастера самоучки берутся за любую работу. Подобные СТО не имеют нужного оборудования, персонал часто относится к работе халатно. Механики не имеют понятия об особенностях модели, недостаточно квалифицированы. В результате некачественно проведенного техосмотра, можно не только не предупредить будущие поломки, но и получить их во вмемя посещения нерадивых мастеров. Современные машины сложны в устройстве, заниматься их обслуживанием и диагностикой должны проверенные специалисты.

Сервис AutoBooking кроме выбора работ по ремонту автомобиля, оказывает целый ряд услуг, направленых на оказание различных видов помощи автовладельцам: