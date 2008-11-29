Як подолати осінню депресію

Ось і пройшло бабине літо. Спочатку осінь порадувала теплом, затишним, таким, спокійним. А потім перший затяжний дощ прогнав сонце і розпочалася сльота і пронизливий вітер... Сонця не було протягом тижня, і це псувало настрій, а коли я не побачила його цілий місяць, у мене почалася депресія.

Я ненавиджу осінню депресію тому, що вона настає завжди і від неї не сховаєшся! Кожну осінь – одне і те ж. Вона приходить усвідомлення того, що до тепла ще півроку. Півроку сльоти, холоду і темноти. Це здається нескінченним. Всі раптом починають одягатися у все темне, чорне, сіре. Всі поспішають, опустивши голови і розштовхуючи натовп, і ніхто не чекає вибачень. Люди ховаються від дощу під парасольками, зігнутими під вітром, і б'ють ногами по брудній рідині, яка розлітається в сторони тисячами чорних крапель. Я стою на зупинці і відчуваю себе однією з них – сірих, злих, затурканных і закоцюблих. Через 10 хвилин я знову опинюся в тьмяному і нудному офісі, зі звуком лайки, цокающих по плитці набойок і звуком закипаючого електричного чайника.

Мене нудить від чаю і печива. Я не знаю, навіщо я п'ю стільки чорного чаю, напевно, щоб хоч якось згаяти вільні між завданнями хвилини. День, не встигнувши початися, закінчується. А штучне освітлення не вимикається. Від цього чомусь особливо тоскно. Мені не хочеться укладати волосся, вони все одно растрепаются під шапкою, наэлектризуются, будуть стирчати на всі боки, та в комбінації з втомленими очима це виглядає особливо красиво, тому я зав'язую їх у пучок. Отже, півроку однаковою зачіски. Я сплю по 8 годин на добу, і майже всі вихідні і не висипаюся, мені здається, що, якби мені дозволили, я проспала б цілу вічність. Вранці я намагаюся маскувати кола під очима тональним кремом. Ніякого інтересу, ніякого спілкування. Все сіро, сумно і безвихідно. Все дуже, дуже погано в цьому житті.

Знайоме? Так, це знайоме Вам, мені і ще сотням тисяч людей. За даними ВООЗ депресією страждає 10 % населення у віці старше 40 років. З них 2/3 — жінки. Серед осіб старше 65 років депресія зустрічається у три рази частіше. І це тільки офіційні дані. Депресія не оминула і особистостей з світовим ім'ям: великих композиторів Людвіга Ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, художника Вінсента Ван Гога, поетів Джона Кітса, Сільвію Плат, а також Вінстона Черчілля.

З депресією потрібно і можна боротися. У цій статті ми розповімо, чому виникає депресія і як її перемогти.

Що таке депресія з медичної точки зору?

Депресія (від лат. deprimo - «тиснути», «придушити») — це психічний розлад, що характеризується депресивної тріадою:

зниженням настрою (втратою здатності переживати радість),

порушеннями мислення (негативні судження, песимістичний погляд на події і т. д.)

рухової загальмованістю.

При депресії знижена самооцінка, спостерігається втрата інтересу до життя і звичної діяльності. Певною мірою депресія – це захисна реакція організму на несприятливі умови, які тривалий час присутні в організмі.

Причини появи депресії

Причин, що викликають депресію, може бути безліч: від порушень роботи систем організму до психологічних факторів (труднощі на роботі, в особистому житті).

Депресія, пов'язана з подіями, що сталися в житті:

драматичні переживання, наприклад, втрата близької людини, роботи, суспільного становища

пологи і період після пологів (післяпологова депресія)

криза в особистих відносинах (розлучення, конфлікти з дітьми, переїзд)

еміграція (депресія, викликана ностальгією за рідним місцям)

будь-яка життєва ситуація, що сприймається людиною, як важкий стрес або загроза.

Депресія, пов'язана з порушеннями в організмі:

ендогенна депресія (пов'язана з порушеннями рівня нейромедіаторів — речовин, близьких до гормонів і виконують численні істотні функції мозку. Найбільш важливу роль відводять серотоніну, впливає на свідомість і настрій, норадреналіну та дофаміну).

неврологічні захворювання

новоутворення

авітамінози (вітаміну В12, С, ніацину або тіаміну)

Депресія, пов'язана з системою крові:

гіпоксія (знижений кількість кисню призводить до гальмування роботи головного мозку)

атеросклероз судин

захворювання, пов'язані з аномаліями судин: гемофілія, серцево-легеневі захворювання

Як проявляється хвороба?

Основні симптоми депресії:

1. Пригнічений настрій, не залежне від обставин, протягом тривалого часу (від двох тижнів і більше);

2. Ангедония — втрата інтересу або задоволення від раніше приємною діяльності;

3. Виражена стомлюваність, «занепад сил», що характеризуються стабільністю даного стану (наприклад, протягом місяця).

Вторинні симптоми депресії:

1. Песимізм;

2. Почуття провини, непотрібності, тривоги і (або) страху;

3. Занижена самооцінка;

4. Нездатність концентруватися і приймати рішення;

5. Думки про смерть і (або) самогубство;

6. Нестабільний апетит, зазначене зниження або збільшення у вазі;

7. Порушений сон, присутність безсоння або пересипання;

8. Відчуття печіння в грудях або інші соматичні симптоми.

Як лікувати і попередити розвиток депресії?

Виходячи з того, що захворювання може бути викликане не тільки психологічними факторами, але й порушеннями в роботі систем організму, необхідно комплексне обстеження організму, і паралельно з профілактикою або лікуванням виявлених захворювань або відхилень, - відвідування сеансів психотерапії.

Профілактика депресії:

зберігайте оптимізм

будьте розсудливими і послідовними.

по можливості уникайте стресових ситуацій

діліться своїми почуттями і обговорюйте проблеми зі своїми близькими та друзями

не вступайте в мовний конфлікт, намагайтеся вирішити його мирним шляхом.

здорове і правильне харчування

розподіліть години відпочинку, щоб бути бадьорим

займайтеся спортом

уникайте вживання спиртних напоїв

А якщо депресія пов'язана з настанням осінньо-зимового періоду?

Осенее-зимова депресія – це особливе явище, часто не пов'язане або опосередковано пов'язане з порушеннями в організмі (наприклад, авітамінозом) і має більше психологічний, ніж фізичний характер.

Депресивним станом, викликаним восени або взимку, ми зобов'язані відсутності сонячного світла. Похмурі дні, один за одним змінюють один одного протягом декількох місяців, що виведе з себе кого завгодно. Короткий світловий день, холодна і дощова погода, одяг темних тонів – все це діє гнітюче. Виходячи з того, що всі ці фактори діють не тільки на нас, але і на оточуючих, ми також змушені терпіти депресивні стани один одного.

Перемогти осінньо-зимову депресію можна, якщо слідувати нашим рекомендаціям:

Одягайтеся в яскравий одяг. Якщо не можете собі дозволити одягнути верхній одяг світлих тонів, надіньте під куртку яскравий джемпер (червоного, жовтого, оранжевого кольору).

Обладнайте робоче місце яскравими аксесуарами та живими квітами. Тут діє принцип, як і у випадку одягом. Яскраві світла акцентують увагу і підвищують настрій, живі рослини, крім яскравої зелені, дарують додатковий кисень.

Балуйте себе смачненьким, улюбленою їжею. Іноді, обмеження себе в улюбленій їжі і є основна причина нервозності.

Будьте доброзичливі з колегами і на критику начальства відповідайте посмішкою і готовністю виправитися. Потім розберетеся в своїх помилках. Головне – пережити перші хвилини критики без душевних потрясінь, і потім, в тверезому розумі і при зваженому підході розібрати все по поличках: виправити помилку або переконатися в неправоті звинуватив.

Слідкуйте за собою. Як би зранку не було важко встати і привести себе в порядок – це потрібно зробити. Прийняти контрастний душ, випити чашечку кави, включити улюблену музику, і тільки після цього одягнутися і зробити макіяж, укласти волосся в зачіску.

У вихідні сходіть на манікюр, солярій, укоротіть кінчики волосся. Це дуже піднімає настрій.

Посміхайтеся перед дзеркалом. Навіть якщо зараз зовсім не до усмішок, посміхніться собі в дзеркалі і потримайте на обличчі посмішку 30 секунд, потім, після перерви – ще 30 секунд. Це прийом вражаюче працює. М'язи запам'ятовують посмішку та подають імпульс мозку – посмішка = гарний настрій.

Запахи. Поміняйте парфуми на свіжий літній аромат, а не той, який радять нам журнали для зимового парфуму – важкий, пряний. Купіть пару кілограм апельсинів, покладіть у відкритий вазон і очистивши один, залиште шкірку на пару годин. Квартира наповнитися дивовижним ароматом. Приймайте ванну з ароматною ефірним маслом хвої або рожевого дерева.

Подумайте про новорічні свята. Займіть себе плануванням зимових свят: підготуйте новорічні вироби, займіться пошуком подарунків близьким людям заздалегідь – так Ви зарядитесь позитивом і уникнете передноворічної метушні і поспіху.

Запишіться на курси танців. Новий вид танців гарантує Вам помірне фізичне навантаження, приємне проведення часу і нові знайомства.

Не лінуйтеся. Щоб записатися на курси танців, піти за подарунками або купити новий яскравий джемпер, потрібно як мінімум не лінуватися. Для Вас може бути складно, перебуваючи в депресивному стані, зібратися, вийти на вулицю і змусити себе щось робити. Однак, якщо Ви хочете позбутися від депресивного стану, Ви повинні зібрати свою волю в кулак і через «не хочу», почати діяти. Повірте, це того варто.

Зустрічайтеся з друзями. Бажано не вдома, в темній квартирі, а у веселому, красивому місці: модному кафе, кінотеатрі (дивіться тільки кінокомедії і мультфільми), аквапарку.

Думайте про хороше, будуйте плани, почніть щось нове, творче. Наприклад, зробіть для друзів саморобні фотоальбоми з Ваших спільних фотографій і рясно заповніть вільні поля добрими спогадами, підписавши кожне фото яскравим фломастером.