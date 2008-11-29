Події в Каталонії зробили іспанців патріотами

Плани каталонських сепаратистів оголосити незалежність викликали неприйняття і хвилю патріотизму в Іспанії. Люди вимагають не допустити розвалу держави.

Демонстрація в Мадриді за єдність країни

Події в Каталонії - референдум 1 жовтня, проведений прихильниками незалежності всупереч судовій забороні, і їх загрози оголосити незалежність - розбудили патріотичні почуття зазвичай політично пасивного іспанського середнього класу. Мільйони людей, так звана "мовчазна більшість", вийшли в минулі вихідні на мітинги, щоб сказати рішуче "ні" розвалу країни і "балканізації" Іспанії. Організатори - не уряд і не партії, а громадські організації, часом дуже далекі від політики.

У військових частинах пройшли патріотичні церемонії - присяга цивільних осіб на вірність батьківщині. Навіть на нічних дискотеках звучав національний гімн. У соціальних мережах, в барах і тавернах традиційний обмін думками про футбол змінила тема Каталонії. Діставалося не тільки каталонським лідерам, прихильникам незалежності, а й владі Іспанії, які, на думку багатьох іспанців, "занадто ліберальничає" з сепаратистами.

Підйом патріотичних настроїв в Іспанії підтверджують дані опитування. Ще рік тому в патріотичних почуттях визнавалася лише чверть населення. При цьому приблизно половина з них заявляла, що вони є патріотами своєї "малої батьківщини", того чи іншого регіону, а не Іспанії. Зараз про своїй «іспанський патріотизм» заявляють 53,8 відсотків опитаних. А адже відносно недавно, патріотичні почуття в Іспанії взагалі вважалися чимось непристойним.

Демонстрація в Барселоні на підтримку єдності країни

Підйом патріотизму пояснюється тим, що багато іспанців, які традиційно байдуже ставилися до політики, побачили, що їхня батьківщина, демократія, а значить їх спосіб життя, їхня особиста свобода і добробут опинилися в небезпеці. Ну а на багатьох каталонців подіяло негативне ставлення Євросоюзу до незалежності Каталонії і прийняте в ці дні рішення місцевих підприємств покинути регіон в разі проголошення його самостійності. Каталонці завжди вважалися прагматиками і перспектива залишитися без роботи і пенсій лякає багатьох.

Чому іспанці "прокинулися" тільки зараз

Але чи не пізно сполошилися іспанці? Адже референдум вже відбувся, і каталонські влада має намір проголосити незалежність. Чому така запізніла реакція народу? Це пояснюється тим, що іспанці до останнього часу "не вірили в серйозність намірів лідерів Каталонії". Адже будь-якого роду спроби розширити права регіональної автономії робилися з їхнього боку і раніше. Правда, вони не виходили за рамки закону, який забороняє розділ країни. А в 2014 році в Каталонії навіть був проведений свого роду референдум на тему незалежності. Але самі ж його ініціатори заявили, що мова йшла лише про вивчення громадської думки, який нікого ні до чого не зобов'язував.

Крім того, більшість іспанців були щиро впевнені, що жителі самого процвітаючого регіону Іспанії, яким є Каталонія, ніколи не підуть на розрив з Мадридом. Адже процвітання Каталонії століттями будувалося на єдності з Іспанією. Тут реалізуються її товари, звідси надходить сировина для її легкої і харчової промисловості, робочі руки. Так що були всі підстави вважати, що "розмови про референдум були свого роду шантажем" - з метою домогтися від центрального уряду кращого фінансування, хоча воно і зараз непогане, а може і права самостійно стягувати всі податки в регіоні.

Чи можливий діалог з сепаратистами

В ході патріотичних маніфестацій останніх днів звучали і закиди на адресу центрального уряду, який, на думку багатьох, "не зміг поки зупинити прихильників незалежності". Люди дивуються, чому, наприклад, влада практично ніяк не реагувала на відмову каталонської адміністрації підкоритися рішенню Конституційного суду, який заборонив референдум. Адже у них були всі підстави для більш рішучих дій, включаючи силові, щоб не допустити беззаконня.

Звідси звинувачення в нерішучості, адресовані уряду. Звідси і бурхлива реакція іспанців: люди зрозуміли, що без них - без участі всіх і кожного - країну чекає біда. Цікаво також, що центристська партія "Громадяни" і її молодий лідер каталонець Альберт Рівера в ці дні вдвічі збільшили свій рейтинг - "за рахунок своєї жорсткої позиції щодо сепаратистів".

Шлях подолання нинішньої каталонського кризи лежить через переговорний процес між владою Каталонії і центральним урядом. До такого шляху закликає і Євросоюз, однак цей шлях заблокований. Уряд вимагає, щоб сепаратисти спочатку відмовилися від планів незалежності і повернулися на шлях закону. Тоді сторони могли б обговорити наявні взаємні претензії і знайти компроміси.