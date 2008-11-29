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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Водневе паливо будуть отримувати з морської води за допомогою сонячного світла
Дослідники розробили новий фотокаталізатор - матеріал, який стимулює хімічну реакцію, використовуючи енергію світла.
Сучасні технології дозволяють все більш ефективно використовувати альтернативні джерела енергії - сонце, вітер і воду. Але у землян є безліч інших не менш перспективних "чистих" ресурсів. Одним з них є водень. Сьогодні саме він вважається паливом майбутнього, оскільки при його спалюванні не виділяється шкідливих для атмосфери викидів, через які посилюється глобальне потепління.
Водневе паливо можна використовувати для літаків, безпілотників і автомобілів.
Правда, методи отримання водневого палива все ще потребують удосконалення.
Тепер же команда вчених з Університету Центральної Флориди представила ще один спосіб отримання водневого палива. Мова йде про виділення водню з морської води.
Пояснимо, що для створення водневого палива потрібно розділити воду на два компонента - кисень і водень. Сьогодні це робиться в основному за рахунок дорогих потужних паливних елементів, тому водневе паливо виходить "золотим".
Інженер і фахівець з нанотехнологій Ян Ян (Yang Yang) знайшов спосіб здешевити цей процес. Він створив гібридний матеріал, який допомагає отримати водневе паливо з морської води за допомогою всього лише одного ресурсу - сонячної енергії. Витрати при цьому, відповідно, мінімальні.
Разом з колегами Ян розробив новий фотокаталізатор - матеріал, який стимулює хімічну реакцію, використовуючи енергію світла. Спочатку вчені працювали з очищеною водою, а потім удосконалили метод, щоб отримувати паливо можна було з самої звичайної морської води. У ній Фотокаталізатору працювати складніше через солі і біомаси.
Ян пояснює: новий матеріал створений на основі найбільш поширеного фотокаталізатора - діоксиду титану. З нього фахівці виготовили ультратонку плівку, на поверхні якої попередньо витравили крихітні нанопори. Їх покрили шаром дисульфіду молібдену товщиною в один атом.
В результаті "пропускна здатність" такого фотокаталізатора значно підвищилася: в той час як класичні аналоги можуть перетворювати світло обмеженої частини спектру, новий гібридний матеріал розширює можливості. Справа в тому, що щільність покриття нанопор можна регулювати, і в підсумку матеріал здатний поглинати промені в діапазоні від ультрафіолетових до інфрачервоних. Це збільшує ефективність роботи як мінімум удвічі.
На думку авторів дослідження, отримання енергії таким способом є більш вигідним в порівнянні зі звичайними сонячними батареями. Водневе паливо легко зберігати і транспортувати, а фотокаталізатор для його виробництва створюється досить просто, швидко і без додаткових витрат.
Тепер команда працює над масштабуванням виробництва, комерціалізацією проекту і підвищенням ефективністі нового матеріалу. Одна з ідей - ще більше вдосконалити фотокаталізатори, щоб вони могли виробляти паливо навіть з дуже забруднених стічних вод.
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