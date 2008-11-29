Ізраїльські вчені довели, що здорового харчування не існує

Інститут Вейцмана в Ізраїлі провів незвичайне дослідження. Протягом декількох років учені спостерігали за групою добровольців з 800 чоловік. Учасників експерименту розділили на дві групи. Перші їли тільки «здорову» їжу, а другі — те, що прийнято вважати нездоровим харчуванням: напівфабрикати, чіпси, газовані напої, заморожені продукти тощо (всього у дослідженні було задіяно близько 47 000 продуктів).

Проф. Еран Элинав і Еран Сегал з колегами, які проводили дослідження, прийшли до незвичайного висновку. Виявилося, що організм спостережуваних реагував на їжу суто індивідуально. В учасників обох груп спостерігалися як позитивні зміни, так і негативні.

Зокрема, зміни рівня цукру в крові у відповідь на одну і ту ж їжу у різних учасників експерименту відрізнялися кардинальним чином. Саме тому ми часто можемо спостерігати, як одна людина стрімко набирає кілограми, в той час як інший на такій дієті залишається струнким.

В даний час дієтологи орієнтуються на так званий глікемічний індекс, який і визначає, наскільки та чи інша їжа є «здоровою» для всіх. Проте результати дослідження показали, що один і той же продукт по-різному впливає на рівень цукру у різних людей. Наприклад, в однієї з жінок, що брали участь у дослідженні, і до цього перепробовавшей безліч дієт в спробах схуднути, виявилося, що її рівень цукру «підскакує» після вживання томатів. У інших, наприклад, банани провокували більш явні зміни, ніж солодка випічка.

У доповіді, підготовленій за результатами дослідження, йдеться про те, що «здорові» і «хворі» продукти повинні визначатися для кожної людини індивідуально, причому в певний момент його життя. Саме тому «здорового харчування для всіх» не існує, а підбирати продукти харчування потрібно, базуючись на реакції мікрофлори кишечника на різну їжу.