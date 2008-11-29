Правила для бізнесу в Європі

З посиленням глобалізації компанії все активніше виходять на європейський ринок. Міжнародних угод, проектів і інших форм співробітництва стає все більше. Чи означає це, що для ведення бізнесу досить знати загальні правила? Зовсім навпаки! Підхід до реалізації одного і того ж проекту, наприклад, в Україні і Німеччині, як і раніше має свої особливості. Це - перше правило, яке повинен засвоїти кожен, хто збирається працювати з іноземними партнерами або робити кар'єру в європейській компанії.

У Берліні або Мюнхені менеджери з України часто поводяться як звикли в своїй країні. Навіть люди з великим досвідом часто вірять в те, що будь-яку бізнес-модель можна перейняти один до одного. Але ж це не так.

Культура як важливий елемент бізнесу

Вплив на розвиток бізнесу в міжнародних масштабах надає цілий ряд культурних чинників. Люди за своєю природою - егоцентрики, тому нашу поведінку часто визначає система цінностей, що склалася. Не намагайтеся нав'язати партнеру своє бачення речей, бізнес слід вести, задіюючи інтуїцію. Звичайно, на одне тільки "шосте чуття" розраховувати ризиковано. Мистецтво ведення міжнародного бізнесу допоможе вам добитися успіху в Європі.

Отже, не піддавайтеся поширеній помилці про те, що з англійським вам всюди відкрита дорога. Звичайно, це міжнародна мова спілкування, але на практиці нам постійно доводиться мати справу з різними менталітетом. Навіть якщо ваші партнери-німці говорять по-англійськи, не варто забувати, що для них він також не рідний. Уміння говорити на мові партнерів не можна недооцінювати. А ось початкових знань вистачить якраз для того, щоб створити сприятливу атмосферу. І все ж важливі нюанси - від них залежить успіх або невдача міжнародної кар'єри.

А чи готові ви до роботи, наприклад, в сфері українсько-німецького бізнесу.

Питання для самоконтролю

- Ви говорите німецькою мовою? Продумайте заздалегідь, як буде проходити спілкування, якщо у вас немає необхідних знань.

- Які відмінності в українському і німецькому менталітетах вам знайомі?

- Накидайте на папері ситуації, з якими ви можете зіткнутися в Німеччині. Як ви будете себе вести?

- Вам належить не тільки працювати з німцями, а й зануритися в повсякденне життя Німеччини. Задумайтесь про етикет, який вам належить дотримуватися, наприклад, під час обіду або вечері з колегою-німцем.

Щоб оцінити свої навички та досвід міжкультурного спілкування, перевірте свій професійний рівень підготовки за чотирма критеріями.

Критерій 1: знання справи

Чи знайома вам країна, в якій ви збираєтеся працювати? Які цінності і норми прийняті в тутешньому суспільстві? Чи знаєте ви історію країни? Яке значення вона має сьогодні? Складіть список десяти ділових якостей, які важливі для бізнесу в Україні. Розташуйте їх у порядку першочерговості. Постарайтеся порівняти цю шкалу з ситуацією в країні вашого партнера.

Критерій 2: соціальні навички

Як ви справляєтеся зі стресом? Чи здатні ви вирішувати конфлікти в діалозі з огляду на культурні особливості країни-партнера?

Критерій 3: особисті якості

Чи знаєте ви, що формує ваш світогляд? Яке значення мають для вас культурні цінності? Який вплив на формування вашої особистості мають такі цінності, як сім'я, освіта, робота?

Критерій 4: зрілість

Постарайтеся поглянути на свою культуру з боку і проаналізувати її. Чи можете ви дати неупереджену оцінку того, що відбувається?

Роблячи перші кроки в Європі і налагоджуючи ділові зв'язки з партнерами, наприклад в Німеччині, важливо пам'ятати про культурні, економічні і соціальні особливості цієї країни. Навіть якщо у вас виникло відчуття, що німецька культура вам близька, а нові засоби комунікації допоможуть вам швидко налагодити спілкування, не забувайте про те, що відмінності є завжди. Звичайно, інтуїція вам допоможе, але важливо пам'ятати про наслідки обраної стратегії.

Важливий елемент міжнародного бізнесу - спілкування на невербальному рівні. Англійська як перша мова міжнародного спілкування не завжди дозволить домогтися бажаного результату. Важливі деталі, зрозуміти які часто можна тільки в тому випадку, якщо ви володієте мовою партнера.

Уникайте нав'язування своєї думки. У вашого партнера є своє бачення справи. Знання культурних особливостей країни-партнера і своєчасна підготовка до них стануть першими кроками на шляху до успіху в Європі.

А щоб переконатися в тому, що німецький бізнес вам підходить, потрібно просто подивитися, які товари і послуги пропонують німецькі компанії, яка історія стоїть за ними, яка філософія. Як правило, це стратегія довгострокового розвитку. В її основі - створення додаткової вартості для компанії. Що вам ближче - швидкий успіх або довгострокове планування? При виборі другого варіанту можна сміливо стверджувати, що ваша співпраця з німецьким партнером буде плідною.