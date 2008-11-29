Все по-новому: як українці виходитимуть на пенсію після реформи

Урядовий варіант пенсійної реформи (проект №6614) з правками депутатів нарешті був прийнятий у другому читанні і в цілому. Він змінює 32 законодавчих акти і частково вступає в силу з 1 жовтня 2017 року, а повністю - з січня 2018 року.

Формально свої обіцянки уряд виконав: не стали підвищувати вік виходу на пенсію і збільшили розмір пенсійних виплат з 1 жовтня. Однак при уважному вивченні документа з'ясовуються не дуже радісні для майбутніх і нинішніх пенсіонерів нюанси.

Хто піде на пенсію пізніше

Формально вік виходу на пенсію залишиться колишнім - 60 років. Так само, як і розмір мінімального страхового стажу залишається 15 років, який, правда, буде вже інакше враховуватися.

Зараз українці, яким в цьому році виповнюється 60 років, ще можуть оформити пенсію за віком (жінки в 58 років) за наявності страхового стажу від 15 років (чоловіки зі стажем 15-35 років, жінки - 15-30 років).

А вже 1 січня 2018 року пенсія за віком світить тільки тим, у кого стаж буде не менше 25 років. І з кожним роком ця нижня планка буде підніматися на один рік, щоб через 10 років право піти на заслужений відпочинок в 60 років міг отримати тільки той, хто безперервно працював з 25 років (тобто, мати 35 років страхового стажу - нинішнього максимального показника для чоловіків).

Виходить, що дожити до 60 років - вже не так важливо, як накопичити до цієї дати необхідний стаж в розмірі хоча б 25 років. У Мінсоцполітики вважають, що у тих, хто буде виходити на пенсію в найближчі роки (хто починав трудовий шлях ще в розпал застою в СРСР) проблем з цим не повинно виникати. Хіба що з моменту розвалу Союзу людина стала торгувати на ринку (наприклад, як неоформлений найманий продавець) та у нього немає офіційного підтвердження відпрацьованих років.

Той, хто встав на облік в ПФ у 2000 році (з цього моменту ведеться персональний облік страхового стажу), накопичив тільки 17 років стажу. Тобто, достатньо за старими правилами, але недостатньо - за новими. Для таких випадків, коли стаж не вписується у встановлені рамки, передбачений так званий часовий коридор, коли пенсія призначатиметься пізніше - в 63 або в 65 років.

Причому, наявність достатнього стажу буде визначатися саме на дату народження, а не на момент звернення за оформленням пенсії. Тому доопрацювати стаж не вийде.

Якщо на 1 січня 2018 року стаж майбутнього пенсіонера знаходиться в межах 15-25 років, то право на отримання пенсії він отримає не в 60 років, а тільки в 63 роки. Рік за роком, ці межі будуть також зрушуватися на 12 місяців, поки в 2028 році право на пенсію в 63 роки отримають тільки ті, хто трудився 25-35 років.

Тобто, вже з 1 січня 2019 року стаж для виходу на пенсію в 63 роки повинен бути в межах 16-26 років. Може статися, що на цю дату у працівника буде тільки мінімальний страховий стаж 15 років (який береться до уваги як право взагалі претендувати на пенсію за віком хоч коли-небудь). В такому випадку пенсія може бути призначена тільки в 65 років. Щорічно інтервал мінімального стажу для отримання пенсії в 65 років буде також розширюватися до меж 15-25 років.

У підсумку вийде, що через десятиліття в 60 років зможуть йти на пенсію працівники зі стажем 35 років, в 63 роки зі стажем 25-35 років, а в 65 - хто відпрацював всього 15-25 років.

Ще один нюанс: у новому законі заховано підвищення пенсійного віку. Закон прямо цього не передбачає, проте збільшуються вимоги до страхового стажу. А саме: на пенсію в 60 років зможуть вийти ті люди, у яких страховий стаж складе не менше 25 років. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки. У 65 років зможуть вийти на пенсію ті, у кого стаж становитиме від 15 років до 16 років. Також слід пам'ятати, що вимоги до розміру страхового стажу щороку збільшуватимуться протягом наступних 10 років. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Зараз не рідкість і ті, хто вже має стаж понад 40 років. Для таких людей вихід на пенсію взагалі можливий достроково, але тільки починаючи з 2028 року.

Однак ці норми не означають, що до 65 років українці будуть зобов'язані працювати. Вони можуть почекати, поки підійде їхня черга отримувати пенсію, отримуючи тим часом соціальну допомогу.

Соціальна пенсія замість звичайної

Щоб не змушувати працювати громадян до 65 років, держава вирішила виплачувати тимчасову (з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року) соціальну допомогу до моменту набуття громадянами права на пенсію за віком. На її отримання можуть претендувати ті, хто досяг встановленого пенсійного віку в 60 років, але мають мінімальний стаж в 15 років.

Ця допомога ще називається соціальна пенсія і вона буде призначатися органами соцзахисту в розмірі прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність (зараз 1312 грн, що дорівнює мінімальній пенсії). Цей мінімум з 1 грудня 2017 року має скласти 1373 грн, але він буде застосовуватися для перерахунку пенсій вже з 1 жовтня 2017 року.

Логіка виплати соціальних пенсій така: раз потрібно збалансувати солідарну пенсійну систему, то треба прибрати з неї всі виплати, не забезпечені соціальними внесками. Тому соціальну пенсію буде оплачувати держбюджет (в рамках трансфертів місцевим бюджетам), а пенсію за віком - власне сам Пенсійний фонд.

Тих, хто не зумів накопичити навіть 15 років страхового стажу до 60 років, держава все одно обіцяє не залишити в біді. Їм буде призначатися державна соціальна допомога після досягнення 65 років. Порядок призначення таких соціальних пенсій повинен визначити Кабмін.

Однією з важливих новацій є прив'язка мінімальної пенсії до мінімальної зарплати на рівні 40%. Але не менше, ніж згаданий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Однак виплати в такому розмірі з 1 січня 2018 року зможуть отримувати тільки пенсіонери у віці 65 років з максимальним стажем роботи (30 і 35 років для жінок і чоловіків, відповідно).

З огляду на те, що розмір мінімальної зарплати, який уряд заклав в бюджет наступного року дорівнює 3723 грн, мінімальна пенсія для пенсіонерів у віці 65 років складе 1489,2 грн.

«Для решти пенсіонерів законом передбачається, що мінімальний розмір пенсії за наявності повного трудового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Стаж можна докупити

Як уже зазначалося, доопрацювати стаж до моменту виходу на пенсію не вийде. Зате його можна докупити. З'являється можливість укласти договір з ПФ про одноразову сплату ЄСВ за період до двох років. При цьому сума внеску єдиного соцвнеску за кожен місяць має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, помноженого на коефіцієнт.

Цей коефіцієнт дорівнює 2 для покупки періоду до 12 місяців і 1,5 - для періоду в 13-24 місяці. Тобто, наприклад, покупка річного стажу обійдеться зараз (при мінімальному розмірі внеску 704 грн) в 16896 грн.

Однак, новий законопроект обмежив таку можливість двома роками і збільшив мінімальний розмір доплати майже в 2 рази в порівнянні з попередньою редакцією

Також, як зазначають юристи, законопроект №6614 підвищив внески ЄСВ для першої групи платників спрощеної системи оподаткування. Раніше сума мінімального страхового внеску була встановлена на рівні 0,5 мінімального страхового внеску, що на сьогодні дорівнює 352 гривні, а після вступу в силу пенсійної реформи складе 704 грн.

Оскільки до першої групи належать мікробізнес: підприємці, які надають побутові послуги та здійснюють торгівлю на ринку, така зміна підвищить вартість товарів на ринку і деяких послуг.

ПФ залишиться дефіцитним

У Мінсоцполітики кажуть, що головна мета реформи - вихід «з тіні» зарплат і робочих місць, в тому числі шляхом створення стимулу для сплати пенсійних внесків.

«Коли ми говоримо про те, що в Україні пенсії будуть збільшуватися, то дефіцит ПФ в 2018 році буде в розмірі 141 млрд грн, і потім ми будемо скорочувати цей дефіцит.

Збільшення пенсій в 2018 році на тлі збереження дефіциту буде забезпечено збільшенням збору ЄСВ за рахунок зростання мінімальної і середньої заробітної плати. Але в найближчі п'ять років ПФ буде дефіцитним.

У той же час, , актуально інше питання: хто буде годувати українських пенсіонерів не через 20 років, а вже через 2-3 роки? За його словами, якщо найближчим часом економіка України не запрацює і не будуть проведені структурні реформи, пенсійну систему України чекає колапс.

Щороку ми будемо вирішувати проблему, як відстрочити колапс пенсійної системи, тому що в такій постановці питання ця проблема не вирішується.

Проблема в тому, що вже через кілька років працездатних людей буде менше, ніж покоління, яке вийшло на пенсію, вони фінансуватимуть інших, а не відкладати на пенсію собі.