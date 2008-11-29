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Такси в Трускавце
Трускавец является одним из самых популярных курортов Украины, куда ежегодно приезжают десятки и сотни тысяч туристов из многих стран мира, чтобы отдохнуть, насладиться красотой местной природы и достопримечательностями, которых здесь немало, поправить здоровье водой местных источников. Об уникальных целебных свойствах последних сложены легенды, а известны они, как минимум с XVIII века.
Для туристов в городе и окрестностях создана идеальная инфраструктура, добраться к любому месту можно быстро и недорого, воспользовавшись услугами Такси838.
Секреты популярности
Основной секрет прост – это ориентированность на туристов, их комфорт и потребности. В мире много уникальных и удивительных мест, которые находятся в упадке из-за наплевательского отношения местных властей. Трускавец это совершенно противоположный пример. Здесь создана великолепная служба приема и размещения гостей, такси заберет вас прямо с вокзала или аэропорта и доставит в выбранный отель с современным номерным фондом и вежливым персоналом. О местном гостеприимстве сложены легенды, а когда оно подкреплено качественным транспортными услугами, лучше вдвойне.
Вот лишь основные моменты работы такси:
Узнать детали вы можете на сайте службы такси Такси 838.
Приезжайте в Трускавец
Все возрастающим спросом пользуются туры выходного дня, когда жители соседних городов, регионов и стран, приезжают в Трускавец насладиться красотой предгорья Карпат и местным колоритом, попить воды из местных источников и принять бальнеологические ванны. Далеко не все из таких туристов приезжают на своих автомобилях и быстро перемещаться от одной достопримечательности к другой им помогает служба такси.
Всего вас ждут четырнадцать источников Трускавца, а самые известные из них, это:
Каждый из них уникален и обладает целебными свойствами и профилактическим действие при том или ином заболевании. Использовать источники можно не только в лечебных целях, но и для того, чтобы омолодиться и набрать запас энергии и жизненных сил.
Местные пейзажи с живописными склонами, покрытыми лесами, реки с кристально чистой и прозрачной водой – Трускавец лучший экокурорт Украины. Это подтверждает выбор потребителя и первые места различных рейтингов. По данным статистики, которая не учитывает туристов, приезжающих на день или останавливающихся в частных апартаментах, в прошлом году в Трускавце побывало более 200 тысяч человек, а, в реальности, цифра в несколько раз выше. Туристические форумы и сайты пестрят позитивными отзывами об отдыхе в Трускавце и красочными фотоотчетами. Заказать тур с проживанием вы можете на многочисленный сайтах в Интернете, а обо всех транспортных вопросах позаботимся мы.
На какие экскурсии можно поехать, воспользовавшись услугами такси?
Самые популярные у туристов места это озеро Синевир и скалы Довбуша, с водопадом и пещерами. Нет смысла пользоваться услугами общественного транспорта, который ходит не так часто и находится не в лучшем техническом состоянии, когда есть такси по низким ценам. А все моменты поездки вы сможете уточнить у оператора при заказе.
Хотите хорошо отдохнуть и с пользой для здоровья провести время – приезжайте в Трускавец вместе со своими семьями!
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