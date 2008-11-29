Подобова оренда квартир на Власне.ua

Більшість туристів і тих хто у відрядженні все частіше хочуть зупинятися не в готелях, а в квартирах. Фахівці Власне.ua пояснюють, чому це так вигідно.

Коли приїжджаєш в інше місто, варіантів, де зупинитися, зазвичай тільки два - в готелі, або зняти квартиру подобово.

Переваги і недоліки кожного типу поселення очевидні. І якщо для однієї людини йдеться про різний набір сервісів за приблизно одні гроші, то коли вас четверо або шестеро, суми стають зовсім різні. Скажімо, за 500 грн. в одному і тому ж місті ви можете зняти один номер на двох в готелі не найвищого рівня або орендувати подобово квартиру в Дарницькому районі Києва на три кімнати з трьома двоспальними ліжками. Але ось у чому проблема - якщо по готелям існує багато сервісів, де можна почитати реальні відгуки, які не завжди збігаються з саморекламою готелів, то по квартирах таких сервісів в Україні не так багато, але вже є - Власне.ua.

Для тих, хто знає що таке booking.com найпростіше пояснити, Власне це Букінг, тільки по квартирах.

Так само, як і букінг, у Власне широкі можливості по селекції квартир. Так само ви можете почитати відгуки інших постояльців і залишити свій відгук. Доступна статистика по квартирі - скільки було поселень, скільки відгуків, скільки відмов і т.д.

Важливо розуміти - Власне не здає квартири і не обіцяє, що інформація, яка розміщена по квартирі відповідає дійсності.

Так само, як Букінг не здає готелі і теж не відповідає за правдивість інформації.

Власне тільки допомагає максимально зручно підібрати квартиру за внесеними господарем даними. Вся відповідальність за подачу коректної інформації лежить на власнику квартири.

Інша справа, що для відсіювання недобросовісних орендодавців, у Власне є система відгуків, рейтингів і статистики, користуючись якою, ви не дасте себе обдурити. І чим більше людей користуються системою, тим вона буде точніше працювати.

Подобова оренда саме квартир, а не готелю, має ряд переваг:

1. У більшості квартир можна жити дешевше, ніж в готелі.

2. Квартири повністю підготовлені для проживання - практично у всіх зроблений свіжий ремонт, меблі нові, прибираються квартири прямо перед вашим приїздом. Квартира просторіша, ніж номер у готелі, в ній є всі ті речі, якими людина звикла користуватися вдома.

3. Є обладнана повноцінна кухня з набором побутової техніки. Ви можете самостійно готувати їжу і економити на походах в кафе і ресторани.

4. Господарі квартири надають вам постільну білизну та рушники.

5. У квартирі, на відміну від готелю, не буде нікого крім вас. Це можливість спокійно відпочивати або працювати в своєму житлі, без пропускних систем і зайвих переживань.

6. Квартиру можна знайти в будь-якому районі міста, ближче до потрібного вам місця. У випадку з готелями це виходить далеко не завжди. А якщо і виходить, то ціна часто виявляється завищеною.

Зняти житло подобово можна в різних ситуаціях: у відпустці, в робочій поїздці, для свята, та й взагалі просто заради зміни обстановки на недовгий час.

Де зняти квартиру подобово і як це зробити правильно

Коли Ви заходите на сервіс Власне.ua, то відразу зрозумієте, що тут можна зняти житло будь-де, а ще там багато пропозицій саме по місту Київ.

Все дуже просто:

1. Ви вибираєте житло.

2. Відправляєте заявку на бронь через сайт або наш мобільний додаток.

3. Господар житла підтверджує бронь, а ви вносите передоплату за проживання.

4. Приїжджаєте і заселяєтеся. Господар отримає передоплату тільки після вашого заселення. Це виключає ймовірність того, що Вас обдурять. Якщо виникнуть питання, ви завжди можете звернутися в нашу Службу бронювання.

Квартира подобово - це можливість зняти житло для перебування в тих чи інших місцях на будь-який термін. За допомогою оголошень на нашому сервісі завжди можна знайти вигідні для Вас пропозиції з великою кількості квартир.