Пледы Влади (Vladi) покоряют разнообразием в оформлении

В Украине есть несколько торговых марок, которые изготавливают пледы. Одна из самых популярных – ТМ Влади. Основа популярности – в разнообразии моделей. Бренд предлагает текстиль с разным составом и во всех стандартных размерах. Но что особенно выделяет фабрику – так это внешний вид изделий. Дизайн пледов современный и оригинальный, можно с легкостью подобрать вариант под любой вкус и интерьер.

Текстильные изделия отличаются, прежде всего, текстурой. Пледы Влади (Vladi) изготавливают с гладкой и структурной поверхностью. Второй вариант смотрится оригинально и стильно. Популярны модели, похожие на рогожку или узор «елочкой». Гладкотканый текстиль покоряет разнообразием цветовой гаммы. На смену классическому рисунку в клетку пришло много новых интересных узоров. Конечно, клетка по-прежнему популярна и ее активно используют. Но все чаще на подарки и для себя люди выбирают этно- или скандинавские узоры.

Коллекция пледов для детей отличается лишь размером. Вы сможете купить пледы Влади (Vladi) для маленькой люльки, коляски или на небольшой диванчик для ребенка. Что касается расцветок, то широкая цветовая палитра позволяет выбрать вариант для девочки и мальчика, мужчины или женщины.

Пользуются популярностью однотонные пледы Влади (Vladi) в светлых оттенках. Молочный или бежевый цвет подчеркивает их натуральный состав, делает их такими домашними и уютными! Популярна модель под названием «Рогожка». Ее структура – переплетенные между собой толстые волокна. Это изделие – образец изысканности. Станет настоящим украшением в интерьере, добавит комнате внешнего лоска и шика. Бахрома из нитей по бокам подчеркивает его стильный вид. Эта, на первый взгляд незначительная деталь, настоящая изюминка в изделии. Бахрома – это классика домашнего текстиля, своего рода винтаж в текстильной моде.

На первый взгляд, плед не кажется текстилем первой необходимости. Но начав пользоваться ним, большинство людей уже не могут отказаться от этого замечательного универсального текстиля. Благодаря небольшому размеру и маленькой толщине, они легкие и не занимают много места, незаменимы в поездках. А дома на диване укрыться пледом в прохладный вечер – сплошное удовольствие!

Расцветку пледов подбирают как под интерьер, так и в разрез с ним. Дизайнеры помещений вполне допускают, чтобы в комнату со спокойным дизайном в пастельных тонах «врывалось» яркое пятно пледа. Этот прием часто используется в интерьерах в стиле «лофт» или «эклектика».