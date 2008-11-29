Безробіття в США за останні 16 років

Число робочих місць в США у вересні скоротилося вперше з 2010 р, що відображає наслідки ураганів "Харві" і "Ірма", повідомило міністерство праці країни. Рівень безробіття оновив 16-річний мінімум, в той час як зростання заробітної плати прискорився.

Кількість робочих місць в економіці США минулого місяця скоротилося на 33 тис. Показник безробіття опустився з 4,4% до 4,2%, досягнувши мінімуму з лютого 2011 р

Опитані Bloomberg аналітики в середньому прогнозували збільшення числа робочих місць на 80 тис. І збереження безробіття на рівні 4,4%.

Згідно з переглянутими даними, в серпні число робочих місць збільшилося на 169 тис., А не на 156 тис., як повідомлялося раніше. Оцінка зростання за липень переглянута з 189 тис. до 138 тис.

Близько 1,47 млн. осіб в минулому місяці не змогли працювати через погану погоду - це максимальний показник з січня 1996 р.

Дані відображають вплив урагану "Харві", який обрушився на Техас в кінці серпня, і урагану "Ірма", який вирував у Флориді у вересні.

Середня погодинна оплата праці в США у вересні виросла на 0,5% щодо серпня до $ 26,55. Зростання показника відносно вересня 2016 р склав 2,9%. Експерти в середньому очікували збільшення на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем і на 2,6% в річному вираженні. У серпні показники підвищилися на 0,2% і 2,7% відповідно.

У той час як економіка США наближається до повної зайнятості, Федеральна резервна система стежить за ознаками прискорення зростання зарплат, що може підштовхнути інфляцію ближче до цільового рівня. Прогнози центробанку минулого місяця показали, що регулятор підвищить процентні ставки ще раз до кінця року. Інвестори та аналітики очікують, що це відбудеться в грудні.

Середня тривалість робочого тижня не змінилася щодо серпневого показника і склала 34,4 години відповідно до прогнозу.

Частка участі населення країни в робочій силі зросла з 62,9% до 63,1%.

Кількість робочих місць в приватному секторі США в минулому місяці скоротилася на 40 тис. (Прогноз: +75 тис.) після зростання на 164 тис. в серпні. Число держслужбовців при цьому зросла на 7 тис. чол.

У виробничому секторі США число робочих місць минулого місяця зменшилася на 1 тис., в будівельній галузі - збільшилася на 8 тис. Підприємства роздрібної торгівлі скоротили штат на 2,9 тис. осіб.

Президент США Дональд Трамп обіцяв створити 25 млн робочих місць протягом 10 років, що вимагає збільшення числа робочих місць на 208 тис. в місяць.