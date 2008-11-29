Волоський горіх - джерело корисних речовин

Люди здавна використовують поживні та лікувальні властивості волоського горіха. Горіх покращує пам'ять і знижує рівень холестерину в крові. Нещодавно з'ясувалося, що він позитивно впливає на травлення, модифікуючи мікробіом кишечника.

Дієтологи справедливо називають волоський горіх суперпродуктом. Його ядра багаті різними мінералами, вітамінами і ненасиченими жирними кислотами омега-3, дуже корисними для судин, серця і мозку. Чверть склянки ядер забезпечують нашу потребу в омега-3 протягом доби.

В Україні горіх назвали волоським тому, що вперше його привезли з Греції. Плоди «дерева життя» цінувалися нашими предками настільки високо, що простим жителям Стародавнього Вавилона забороняли вживати їх в їжу. Геродот стверджував, що волоські горіхи наділені особливою життєвою силою. Авіценна вважав їх ефективним лікарським засобом, рекомендуючи для відновного харчування і лікування туберкульозу. Дослідження, проведене в Школі медицини Університету штату Луїзіана, виявило, що введення волоського горіха в раціон змінює склад співтовариства бактерій кишечника. Цей результат, можливо, призведе до появи нових методик використання позитивних властивостей горіха для лікування і зміцнення здоров'я. Дослідницька група доктора Лаурі Байєрлі (Lauri Byerley) працювала з лабораторними гризунами. Раціон групи тварин вчені доповнили волоськими горіхами, а потім порівняли бактеріальний склад мишачих кишечників з даними контрольної групи, гризуни якої горіхи не отримували.

З'ясувалося, що «горіхова дієта» привела до відмінностей між двома групами в кількості мікроорганізмів і якості мікробіома. Змінилося число бактерій і їх склад, значно зросла частка корисних лактобацил. Таким чином, дослідники з'ясували, що волоські горіхи діють як пребіотики, до яких відносяться дієтичні продукти, вибірково і цілеспрямовано стимулюють активність і кількість корисних для організму бактерій. Як зазначила доктор Байєрлі: «Ми виявили, що волоські горіхи в раціоні збільшують різноманітність бактерій в кишечнику. Волоські горіхи збільшують кількість мікроорганізмів, таких як лактобацили ... Імовірно волоські горіхи можуть виступати в якості пребіотика ».

Позитивний вплив волоських горіхів на стан організму людини не заперечується багатьма фахівцями. Введення їх в раціон впливає на склад крові і стан стінок судин, кількість антиоксидантів і протизапальних речовин. Не виключено, що багато корисних властивостей волоських горіхів викликані саме його впливом на мікрофлору

Вчені називають здоров'я кишечника нової дослідницькою областю і пов'язують різноманітність бактерій з міцним здоров'ям і гарним самопочуттям. На їхню думку, зміни в мікробіомі кишечника шляхом додавання волоських горіхів в раціон - це новий фізіологічний механізм поліпшення здоров'я, зниження ризику серцево-судинних захворювань і стримування розвитку пухлин.