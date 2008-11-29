Європа дає поради Києву змиритися з анексією Криму

Президент Чехії заявив, що втрата Криму - «завершена справа», і запропонував вирішити проблему за допомогою виплат Україні. Інакше Європу нібито «чекає війна». Заява може спровокувати скандал - Україна в корені відкидає будь-яку «угоду» по Криму. Але тут важлива позиція США і Старої Європи: на думку експертів, вони не випадково вважають за краще виносити питання Криму «за дужки».

Мілош Земан озвучив пропозицію в зверненні до депутатів ПАРЄ. «Це анексія, без сумніву. І це завершена справа На мою думку, буде якась компенсація для України: або у фінансовій формі, або нафтою і газом», - сказав Земан, пояснивши, що в разі відмови Києва почнеться «європейська війна »(тут він процитував екс-президента Німеччини Йоахіма Гаука про неминучістьі війни в Європі при спробі забрати Крим на користь України).

Важливо, що ніхто з євродепутатів не вважав за необхідне заперечити: після Земана виступали представники Франції, Британії, Сербії, і питання Криму не підняв ніхто з них (а голова Роджер Гейл і зовсім похвалив Земана, назвавши «мудрим»). Позицію України європейці також проігнорували, залишивши без слова дипломата Владислава Голуба (пізніше в «Фейсбуці» він назвав Земана «адвокатом диявола» і нагадав, що 90% населення Німеччини підтримали Гітлера в момент анексії чеських Судет). «У 1938 році група європейських політиків вже намагалася зупинити« європейську війну », причому того разу саме за рахунок Чехії. Чи потрібно нагадувати, чим все закінчилося?» - розвинув тезу нардеп від« Народного фронту »Дмитро Тимчук.

Варто відзначити, що Земан і раніше висловлювався в подібному ключі: в квітні 2015 го стверджував, що санкції проти РФ «ведуть до зростання популярності Володимира Путіна», в лютому 2016- го запропонував зняти їх як «неефективні».

Хрущов зробив непрощенну дурість (передавши Крим Україні), і зараз світові політики визнають, що Крим повернути не можна, - сказав Земан у вересні 2016-го.

«Однак настільки категорично Земан говорить вперше: незважаючи на те, що навіть в самій Чехії немає єдиного підходу до питання Криму, він висловлює точку зору багатьох діячів в Німеччині, з якою Прага пов'язана історично, - вважає експерт-міжнародник Павло Рудяков. - Більш того, якщо говорити про позиції Штатів, в кінцевій точці траєкторії їх поглядів і точки зору однодумців Земана положення Криму може збігатися: США захочуть вийти з проблеми Криму без серйозних втрат».

Днями США висловили підхід до Кримського питання устами нового посла в РФ Джона Хантсмана: «Відновлення суверенітету України на всій її території - ключове питання у відносинах з Москвою». Втім, на більш високому рівні Вашингтон показав спадкоємність курсу колишньої адміністрації. «Джеффрі Пайетт (екс-глава Держдепу) Чітко заявляв: спочатку потрібно закрити питання Донбасу, і якщо прив'язати до нього Крим, РФ важко буде посадити за стіл переговорів, - пояснив експерт-міжнародник Антон Кучухідзе. - Ось і Тіллерсон, що не пов'язуючи Крим з Донбасом, дотримується тієї ж позиції».

ЄС офіційно показує єдину позицію (та ж Прага дотримується політики санкцій проти РФ), проте «на місцях» РФ вже відновлює вплив. Наприклад, генсек ПАРЄ Турбьорн Ягланд висловився за повернення Росії до Генасамблеї, оскільки «необхідно голосувати за керівні посади Ради Європи, генсекретаря».

Київ відреагував досить істерично. Глава МЗС Павло Клімкін назвав Земана «актором» («Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже»), постпред України в ПАРЄ Дмитро Кулеба підіграв: «Режисери «рашн камбека» (повернення російських - англ.), які раніше трималися за лаштунками, виходять на світло ». «У нинішній ситуації найнеприємніше - прецедент: як би Київ не намагався довести, що з-під костюма президента Чехії стирчить косоворотка, він - глава слов'янської держави і представник« партії миру з РФ», європрагматиків, - вважає експерт, колишній дипломат Андрій Мішин . - е лише підкріплює позиції півдня Європи, частини італійської, іспанської, нідерландського, французького істеблішменту. Тепер уявити РФ як агресора нам буде вже складніше».

Офіційному Києву, за його словами, потрібно використовувати дипломатичні методи. А їх суть розкрив Антон Кучухідзе: «Перш за все - зробити заяву щодо Резолюції ГА ООН від 2014 року, де світ не визнав кримський референдум. Потім - провести консультації з дипломатичної лінії з Чехією, щоб зрозуміти їхню справжню позицію ».

«Чеська історія» - не єдиний дипломатичний прокол України. Ухвалення закону про освіту (в «мовній» частини) викликало гнів найближчих сусідів: Румунії, Угорщини, Польщі, Болгарії. У понеділок в Ужгороді на зустрічі з керівниками організацій закарпатських угорців глава МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив про плани по початку перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За його словами, він почне процес 16 жовтня на раді глав МЗС країн - членів ЄС в Люксембурзі.

Цікаво, що самі угорці та чехи вельми лояльно ставляться до українських громадян, особливо тим, хто приїжджає на ПМЖ. «І за 10 років, скільки я буваю, у чехів дуже гарне ставлення до українців, на відміну від тих же поляків. Хоча, за моїми спостереженнями, вони нас люблять з великим авансом: дуже багато українців сидить в їх в'язницях, скоюють крадіжки та торгують наркотиками. Але, на відміну від мадяр, поляків і румунів, таке враження, що погіршити ставлення чехів до нічим не можливо - нас люблять і все тут. Українців в Чехії дуже багато, особливо великий потік пішов зараз. Ті, які мігрували в першу хвилю (на початку 90-х), вже грунтовно обжилися і стали повноцінними участинков чеського бізнесу. До слова, нас називають «чірвусамі» - по інерції після «червоного» Радянського Союзу», - розповів український заробітчанин в Чехії Ігор Труш.