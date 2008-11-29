«Шкільний рекет» заборонено?

КМДА заборонила школи збирати гроші з батьків і зобов'язав публікувати звіти про витрати. У мерії пояснюють: фінансування навчальних закладів збільшили. Експерти уточнюють: допомога значна, але її не на все вистачає.

Згідно з наказом департаменту освіти КМДА №930 від 3 жовтня 2017 року, в навчальних закладах Києва тепер заборонено збирати з батьків готівку в фонд шкільних класів. Крім того, начальники райуправлінь освіти і директори комунальних шкіл та садочків повинні розміщувати на своїх сайтах щорічні фінансові звіти і кошторису доходів і витрат. Батьки учнів сприйняли новину з захопленням. "Невже закінчиться шкільний рекет" – пишуть батьки в соціальних мережах. У той же час деякі батьки припускають, що педагоги зможуть знайти лазівку в наказі. "Обов'язково щось придумають, щоб його обійти" - вказує киянка Тетяна Шаломіцкая. Батьки припускають, що вчителі перестануть брати гроші готівкою, а будуть пропонувати перераховувати допомогу благодійним фондам при школах, що вже і роблять школи.

Заступник голови КМДА Ганна Старостенко впевнена: нововведення має допомогти скоротити кількість поборів, на які тільки за минулий рік було 1100 скарг (для порівняння: в 2015-му таких скарг було 1007. - Авт.). "Найчастіше з заявами зверталися батьки - 62%, 16% ще звернень надійшло від педагогів, решта - 22% - від інших громадян" - заявила Старостенко. За її словами, в 2017 році році на господарські потреби шкіл Києва виділили близько 460 млн грн.

У школах говорять, що фінансування за останні два роки поліпшилося. «Наша школа забезпечена практично всим необхідним. Нам навіть почали закуповувати медикаменти та придбали 19 банок рідкого мила », - розповідає нам директор спецшколи №220 Голосіївського району Марина Комракова. Але грошей на всі потреби, за її словами, все одно не вистачає. «На такі речі, як, наприклад, заправка принтерів, установка віконних решіток або оплата охорони, бюджетних грошей не вистачає. До слова, охоронці контролюють не тільки школу, а й територію, де часто ці люди збирають шприци наркоманів і ганяють хуліганів. Тому нам допомагає благодійний фонд. Звіт про його діяльності також є у нас на сайті. І, звичайно, ми не можемо заборонити батькам допомагати разом з фондом. Але тільки добровільно, за власною ініціативою », - каже Комраков.

Головний експерт група "Освіта" Реанімаційний пакет реформи Володимир Бахрушин також сказали що, незважаючи на інтенсивну допомогу влади школам, засобів все ж недостатньо. «Але більшість шкіл які раніше не висвітлювали свою фінансову діяльність, викликали часто небезпідставні підозри в корупції і розкраданнях. Новий наказ тепер зобов'язав звітувати, і батьки повинні вимагати такі звіти - зазначив він.

Крім того, у багатьох школах заборонили дарувати вчителям гроші або цінні подарунки. «На День вчителя хотіли зібрати гроші і привітати нашого класного керівника, але нам суворо це заборонили – розповідає мама одного з учнів Ольги П.

В той же час в школах через благодійні внески і далі розпалюються конфлікти. Тих, хто не хоче здавати гроші, труять в класі, на дітей фальсифікують кримінальні справи під тиском вчителів та керівництва школи на судові органи із залученням інших батьків, а ще страшніше не просто змушують міняти школу, а роблять учня вигнанцем в суспільстві.