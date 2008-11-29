Міський рюкзак - модний і практичний жіночий аксесуар на кожен день

Рюкзаки, які колись були обов'язковою складовою спорядження тільки військових і альпіністів, поступово проникли в життя вічно поспішаючого жителя мегаполісу. Стильний міський рюкзак - нова сторінка в елегантному світі галантереї.

Як вибрати міський рюкзак?

Міський рюкзак - функціональна частина образу, при його виборі слід звертати увагу не тільки на поєднання з базовими речами вашого гардеробу, а й на зручність.

В умовах кам'яних джунглів екстремальні умови - це рідкість. Якщо ви носите в рюкзаку дорогу камеру, документи або книги, віддайте перевагу водонепроникним варіантам.

Місткий аксесуар - це дуже добре, але подбайте про свою спину. Для дівчат ємність не повинна перевищувати 15-20 л.

Віддайте перевагу моделям з відсіками і відділеннями. У деяких виробах є протиударні секції для техніки. Більше моделей можна побачити за цим посиланням у каталозі інтернет магазину ChickenArt.

У такій справі, як вибрати рюкзак для міста, варто звернути увагу на матеріал. Шкіра, кожзам, текстиль ідеальні для образів в стилі кежуал. Спортивні моделі виготовляються з міцного поліестеру або неопрена.

Зараз міський жіночий рюкзак виявився в топі модних переваг. На сьогоднішній день він не просто засіб перенесення речей, а яскравий і цікавий штрих до вашого повсякденного вбрання. Серед модних тенденцій, якими відрізняються модні міські рюкзаки, в цьому році потрібно звернути увагу на такі різновиди:

залишатися жіночною та елегантною можна, доповнюючи образ невеликим рюкзаком-сумкою;

якщо ваш вибір - модель зі шкіри або замінника, вона повинна бути прикрашена ремінцями, металевою фурнітурою, блискавками.

актуальний варіант, виконаний під зміїну шкіру;

спортивні моделі можуть бути в практичних темних тонах, але краще розфарбувати сірість буднів яскравими фарбами.

Текстильні міські модні рюкзаки

Безумовна практичність рюкзаків зробила їх невід'ємною частиною міського стилю. І хоча вироби зі шкіри - помітний фаворит сезону, кращі рюкзаки для міста можуть бути виконані і з текстилю. На їх виготовлення використовується міцний і надійний нейлон або поліестер. Серед яскравих тенденцій поточного сезону виділяються наступні варіанти:

знову в моді моделі з великими накладними кишенями і шкіряними ремінцями;

поряд з темними кольорами актуальні життєрадісні тони: бірюзовий, малиновий, рожевий, салатовий, бузковий розбавлять звичну сіру палітру буднів;

стильним дівчатам припадуть до душі джинсові вироби. Особливу ніжність дарує декор мереживами;

для романтичного образу легко підібрати в супровід - велюровий рюкзачок.

Жіночі рюкзаки-сумки для міста

Оригінальний варіант для модниць є чимось середнім між звичною сумкою і рюкзаком: завдяки рухливим лямкам його можна носити на одному плечі або на обох. Такий трансформер зручний швидким реагуванням на ваш сьогоднішній образ: якщо в цей день ви відчуваєте себе елегантною леді, стягніть лямки разом і носіть як звичайну сумку. Інший варіант, яким може бути представлений жіночий міський рюкзак - стильний виріб для перенесення, у якого крім звичайних лямок є одна і дві коротких ручок. И все ж таки, рюкзак-сумка для багатьох не є зручною в використанні, тому існує альтернатива для вас – модні сумки. Моделі сумок різноманітних стильових оформлень, квітів, принтів і форм, що представлені тут, повністю відповідають настрою великого міста, в якому кожна модниця - індивідуальність.

Жіночі міські шкіряні рюкзаки

Класика лаконічності без відволікаючих увагу деталей знову в модному топі цього року. Чорний, коричневий, сірий, синій або пудровий рюкзак відмінно впишеться в більшу частину звичайних образів для навчання або роботи, підкреслить вашу прихильність доброму смаку і елегантності. Найпростіші, це ті, що мають ефектну обробка у вигляді кишені на блискавці, застібки з бляшкою, заклепки або накладні кишені. Крім мінімалізму міський шкіряний рюкзак хороший в іншому, не менш ефектних варіаціях, які дозволяють відмінно поєднуватися з вашими повсякденними речами:

моделі з тисненням, наприклад, під шкіру рептилій, з геометричним малюнком, візерунком;

вироби що затягуються шнурком верхньої частини;

міський жіночий рюкзак, прикрашений бахромою;

моделі зі шкіри або шкірозамінника, додатково декоровані хутром.

Отже, жіночі рюкзаки – це зручний і оригінальний спосіб тримати все потрібне під рукою, а самі руки вільними.