Пожежі через несправну електропроводку

Якщо довіряти статистиці, найбільш поширені причини пожеж пов'язані з несправностями електропроводки.

У свою чергу, несправності електропроводки пов'язані з її фізичним і моральним старінням.

Фізичне старіння - настає в результаті тривалої експлуатації електропроводки і електрощитів без належного технічного обслуговування.

Моральне - пов'язано з технічним прогресом, в результаті якого значно зросла кількість споживачів електроенергії та їх потужність.

Причина загоряння проводів, на перший погляд проста: з-за поганого контакту виник підвищений опір, а отже і джерело виділення тепла. Як вийшло, що контакт став «поганим»? Адже ця електропроводка була змонтована близько 10 років тому і весь цей час справно працювала...

В квартирі з потужних приладів встановлена пральна машина і електродуховка. Господар квартири викликав електрика і замінив «автомати» с16А на 25 А. Старі на 16 А відмовлялися працювати (вибивали пробки) відключаючи електрику в квартирі.

Можна зробити висновок: Причина оплавлення дротів — ослаблення клеми. Ослаблення клеми внаслідок температурних коливань дроту, викликаних його тривалим перевантаженням (алюмінієвий дріт розрахований на 18А). Провід під дією температурного розширення деформується, а множинні цикли нагрівання й охолодження роблять деформацію провідника критичною. У місці затиснення він стає тоншим. Так само від нагрівання провід окислюється і в місці з'єднання зростає опір. З'являється поганий контакт, що при подальшому перевантаженні призводить до капітального ремонту, або заміни проводки після пожежі.

Як же перевірити електропроводку? Якщо Ваша алюмінієва проводка, і ви періодично включаєте два або більш потужних електроприладів (електрочайник, електродуховка, пральна машина, праска, мікрохвильова піч, обігрівач повітря, водонагрівач...) одночасно, вашу проводку не варто перевіряти — вона в аварійному стані... і потребує або заміну або додавання окремих ліній для потужних електроприладів.

З усього вищевикладеного спробуємо зробити ВИСНОВКИ:

1. В результаті коротких замикань, при значних величинах струму і недостатній швидкодії захисної апаратури, існує реальна небезпека спалаху або серйозного погіршення стану ізоляції внутрішньої електропроводки будівель.

2. Враховуючи особливу небезпеку загоряння, доцільно виконувати перевірки електропроводки в будівлях.

3. Для виключення перевантаження внутрішньої електропроводки захисні апарати необхідно вибирати нижче довгостроково припустимих струмів захисних провідників.

4. При виборі захисних апаратів особливу увагу слід приділяти надійним автоматичним вимикачам з гарантованою швидкодією.

Коли у вас іржава труба, або ще гірше вона підтікає, то ви це бачите і починаєте діяти. А як же бути з електропроводкою? Витоків струму не видно, та й нагрів проводів не завжди можна помітити, так як проводка, як правило прихована...

Для діагностики та проведення ППР(планово попереджувальний ремонт) електропроводки вам знадобляться услуги электрика Киев викликати електриків.

Щоб експлуатація старої електропроводки була безпечною, необхідно встановити нові автоматичні вимикачі (з відповідними проводу номіналами) і по можливості додати окремі ліній для потужних електроприладів (тобто виключити навантаження потужних стаціонарно встановлених приладів).